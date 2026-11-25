JawaPos.com – Belakangan ini, Yook Sungjae anggota boygrup BTOB alami cedera tepat satu hari sebelum penayangan perdana drama Korea, Nine to Six.

Dilansir dari Soompi, Rabu (25/11), kabar itu dibagikan ke penggemar melalui Instagram Stories miliknya, yang membuat khawatir

Ia menulis, “Akhirnya, ‘Nine to Six’ akan tayang perdana besok! Sayangnya, ada kabar kurang menyenangkan bagi teman-teman yang sudah menantikan penayangan perdana dan konferensi pers ini.”

Ia menceritakan bahwa saat sedang beristirahat di rumah, ia terjatuh akibat hipotensi ortostatik dan mengalami cedera di bagian dagu yang mengharuskan saya mendapatkan jahitan.

Sang aktor mengungkap, harus mengenakan masker pada konferensi pers besok dan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan wartawan

Ia berharap kepada penggemar yang telah menunggu, agar dapat memaklumi kondisi yang sedang terjadi

“Semoga kalian memberikan banyak perhatian dan dukungan untuk ‘Nine to Six’ yang akan tayang perdana besok,” tulisnya

Konferensi pers untuk Nine to Six digelar pada 25 November di gedung SBS, Mokdong, sutradara Lee Hyung Min serta para pemeran utama, yaitu Park Min Young, Yook Sungjae, dan Go Soo, dijadwalkan untuk hadir.

Drama ini dibintangi oleh Park Min Young sebagai Kang Yi Ji, seorang pekerja keras yang selama ini mengesampingkan kehidupan asmaranya demi fokus penuh pada pekerjaan.