JawaPos.com – Aktris Korea Selatan Suzy dan Kim Seon Ho, akan beradu akting di drama berjudul Portraits of Delusion, yang akan tayang perdana pada tahun 2027.

Dilansir dari Soompi, Rabu (25/11), bertema vampir yang berlatar di Gyeongseong pada tahun 1935, drama ini memiliki pesonanya tersendiri.

Ada Yun Iho (Kim Seon Ho), seorang pelukis yang melukis potret Song Jeong Hwa (Suzy), wanita misterius yang tidak pernah terlihat di depan umum selama lebih dari setengah abad.

Ketika Yun Iho mulai menyingkap rahasia-rahasia misterius wanita tersebut, sebuah kisah yang penuh ketegangan pun terungkap.

Terlihat dari poster, Suzy menjadi seorang vampir, dengan kulit putih pucat, mata biru tajam, serta taring muncul di antara bibirnya yang berlumuran darah

Tato bunga plum merah di punggungnya menjadi simbol dari karakternya, yang semakin meningkatkan rasa penasaran.

Terlihat juga tulisan, “Jangan pernah tertipu” semakin menambah rasa penasaran terhadap sosok yang penuh misteri ini.

Jadi hal menarik, poster bergerak (motion poster) yang dirilis bersamaan, sekelompok kelopak bunga jatuh ke bahu Song Jeong Hwa

Dengan tatapan yang seolah tertuju pada seseorang, Song Jeong Hwa memancarkan aura elegan sekaligus berbahaya melalui kecantikannya yang memikat namun mencekam.