JawaPos.com - Tiga perusahaan hiburan besar Korea Selatan, HYBE, SM Entertainment, dan JYP Entertainment, mulai melihat peluang untuk kembali memperluas bisnis mereka di China.

Setelah hampir satu dekade menghadapi pembatasan aktivitas budaya Korea, perubahan hubungan diplomatik kedua negara memunculkan harapan baru bagi industri K-pop. Pasar China yang memiliki basis penggemar besar kembali menjadi perhatian perusahaan hiburan Korea.

Menurut laporan allkpop peluang tersebut muncul setelah Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Shenzhen pada 18 November.

Kedua pemimpin mengumumkan kesepakatan substantif dalam negosiasi lanjutan mengenai layanan dan investasi di bawah perjanjian perdagangan bebas Korea Selatan-China. Kesepakatan ini membuka peluang lebih luas untuk pertukaran budaya dan kerja sama industri kreatif.

Salah satu poin pentingnya adalah China akan memberikan perlakuan setara kepada Korea Selatan dalam sejumlah sektor konten, termasuk film dan gim.

Kerja sama produksi audiovisual juga direncanakan berkembang, tidak hanya mencakup film, tetapi juga drama, animasi, program hiburan, dan dokumenter.

Perkembangan ini berpotensi menciptakan kesempatan baru bagi perusahaan produksi Korea untuk menjangkau penonton China melalui kolaborasi dengan mitra lokal.

Meski demikian, peluang tersebut belum berarti seluruh pembatasan K-pop telah dicabut. Pembatasan informal terhadap budaya Korea mulai terasa sejak 2016 setelah Korea Selatan memutuskan menempatkan sistem pertahanan rudal THAAD.

Sejak saat itu, konser berskala besar penyanyi Korea di daratan China praktis terhenti. Bahkan, kesepakatan terbaru kedua negara belum secara khusus menjamin izin penyelenggaraan konser K-pop.

Di tengah ketidakpastian tersebut, sejumlah agensi sudah menyiapkan langkah untuk memperkuat posisi mereka.

HYBE mendirikan anak perusahaan lokal bernama HYBE CHINA di Beijing pada April 2025. SM Entertainment menjalin kerja sama dengan Tencent Music Entertainment untuk mengembangkan artis lokal, sedangkan CJ ENM bekerja sama dengan perusahaan yang melibatkan anak usaha JYP Entertainment di China dan Tencent Music untuk memperluas bisnis konten berbahasa Mandarin.

Kabar mengenai peluang pembukaan kembali pasar China langsung memberikan dampak positif terhadap saham perusahaan hiburan Korea.

Pada 19 November, saham CJ ENM melonjak lebih dari 20 persen, sementara HYBE naik 13,69 persen, SM Entertainment meningkat 8,19 persen, dan JYP Entertainment bertambah 2,57 persen.

Meski respons pasar cukup optimistis, pelaku industri masih menunggu bukti nyata berupa izin konser berskala besar.

Jika kesempatan tersebut benar-benar terbuka, China berpotensi menjadi salah satu sumber pertumbuhan baru bagi industri K-pop setelah bertahun-tahun kehilangan akses ke pasar tersebut.