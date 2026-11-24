JawaPos.com - Penggemar K-pop dibuat bernostalgia dengan era kejayaan YG Family setelah dua nama besar, BIGBANG dan CL, merilis musik baru pada tanggal yang sama.

Dikutip dari allkpop, momen spesial ini berlangsung pada 20 November 2026, dengan jarak waktu hanya empat jam antara kedua perilisan.

Kebetulan tersebut semakin menarik perhatian karena keduanya pernah menjadi representasi kuat YG Entertainment dalam perkembangan musik Korea Selatan di panggung internasional.

BIGBANG lebih dahulu memberikan kejutan melalui pengumuman perilisan single digital baru. YG Entertainment mengungkap kabar tersebut lewat poster bernuansa hitam putih yang menampilkan sejumlah detail visual, seperti tangan dengan aksesori mencolok, langkah kaki, dan rambut berantakan.

Informasi mengenai judul lagu maupun genre musik sengaja dirahasiakan sehingga memancing rasa penasaran para penggemar.

Comeback ini menjadi bagian dari perayaan 20 tahun perjalanan BIGBANG sejak debut. Sebelumnya, grup yang kini beranggotakan G-Dragon, Taeyang, dan Daesung tersebut tampil di Coachella Valley Music and Arts Festival pada April 2026.

Mereka juga merilis lagu BiiiG pada Agustus setelah lebih dari empat tahun tidak mengeluarkan musik baru sebagai grup. Kini, perilisan terbaru hadir di tengah rangkaian tur dunia XX: COSMOS yang mencakup 20 kota dan 41 pertunjukan.

Di sisi lain, CL juga menandai kembalinya aktivitas solo melalui single terbaru berjudul ICONIC. Karya ini menjadi rilisan solo pertamanya dalam sekitar lima tahun setelah album penuh ALPHA pada 2021.

Single tersebut menghadirkan dua lagu, yakni ICONIC sebagai trek utama dan SAY IT TO MY FACE. Comeback ini juga menjadi rilisan pertamanya setelah bergabung dengan THEBLACKLABEL pada 13 November 2026.

Kehadiran CL di bawah naungan THEBLACKLABEL turut menghadirkan cerita menarik karena ia kembali bekerja sama dengan produser Teddy. Keduanya pernah terlibat dalam sejumlah lagu populer 2NE1, termasuk Fire dan I Am the Best.

Kolaborasi tersebut membuat penggemar semakin antusias menantikan arah musik baru CL, terlebih setelah ia memperlihatkan konsep visual berani dengan rambut putih panjang dan busana bermotif ular.

Kesamaan tanggal perilisan BIGBANG dan CL mengingatkan publik pada masa ketika BIGBANG dan 2NE1 menjadi dua kekuatan utama YG Entertainment. Keduanya pernah berbagi panggung bersama sejumlah artis agensi dalam konser YG Family pada 2011.

Nostalgia itu semakin terasa karena BIGBANG dan CL juga dijadwalkan tampil dalam MAMA Awards 2026 di Osaka, Jepang. CL tampil pada 20 November, sedangkan BIGBANG dijadwalkan naik panggung pada 21 November.

Walaupun kini berada di bawah label berbeda, kehadiran mereka dalam waktu berdekatan menjadi momen istimewa bagi penggemar generasi K-pop terdahulu.