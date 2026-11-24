JawaPos.com - Kontroversi Go Kyung Pyo kini membawa dampak lebih luas bagi industri hiburan Korea Selatan.

Setelah insiden mengemudi dalam keadaan mabuk memengaruhi sejumlah program televisi dan agenda pribadinya, proyek film yang telah menyelesaikan proses syuting juga ikut menghadapi ketidakpastian.

Film berjudul Bok-ja's Special Rice Cake Shop menjadi salah satu produksi yang terdampak karena keterlibatan sang aktor sebagai pemeran utama.

Menurut laporan allkpop, film yang turut dibintangi Ra Mi Ran tersebut sudah menyelesaikan proses pengambilan gambar pada Mei 2026 dan kini berada dalam tahap pascaproduksi.

Proyek ini merupakan debut penyutradaraan film panjang Kim Kyung Yoon serta diadaptasi dari film Prancis Paulette (2012).

Pihak Showbox selaku perusahaan investasi dan distribusi mengaku sedang membahas langkah yang perlu diambil menyusul kontroversi tersebut. Film ini sebelumnya dipersiapkan untuk tayang pada 2027.

Masalahnya, mengganti pemeran utama atau menghapus seluruh adegan aktor setelah proses syuting selesai bukan perkara mudah.

Produksi ulang membutuhkan biaya tambahan, sedangkan penundaan jadwal tayang dapat mengganggu strategi promosi dan pengembalian investasi.

Di sisi lain, mempertahankan jadwal perilisan juga berisiko menimbulkan reaksi negatif dari penonton. Karena itu, tim produksi harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.

Insiden yang memicu persoalan tersebut terjadi pada 14 November 2026 sekitar pukul 03.30 waktu setempat di kawasan Donggyo-dong, Distrik Mapo, Seoul. Mobil yang dikemudikan Go Kyung Pyo menabrak kendaraan pembersih jalan.

Kadar alkohol dalam darahnya dilaporkan mencapai 0,150 persen, jauh di atas batas 0,08 persen yang menjadi ambang pencabutan SIM di Korea Selatan.

Sang aktor kemudian menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menyatakan akan menghentikan seluruh aktivitas terjadwal serta bekerja sama dengan penyelidikan polisi.

Persoalan serupa bukan pertama kali terjadi di industri perfilman Korea. Sejumlah produksi seperti The Match dan Hi-Five pernah mengalami penundaan setelah kontroversi narkoba yang melibatkan Yoo Ah In, sementara Firefighters terdampak kasus mengemudi mabuk Kwak Do Won.

Meski beberapa film akhirnya mampu meraih hasil box office yang baik, proses penundaan tetap menimbulkan beban finansial dan perubahan strategi distribusi.

Kasus-kasus tersebut menjadi gambaran betapa sulitnya memisahkan persoalan pribadi seorang aktor dari nasib produksi yang melibatkan banyak pekerja.

Peristiwa ini kembali memunculkan pembahasan mengenai perlindungan hukum dan kontrak dalam industri film.

Salah satu gagasan yang disoroti adalah penggunaan klausul moral atau morals clause, yakni ketentuan kontrak yang memungkinkan perusahaan mengambil tindakan ketika perilaku seorang pemain merusak reputasi maupun kelangsungan produksi.

Dengan adanya aturan yang lebih jelas, rumah produksi diharapkan memiliki perlindungan lebih kuat agar kesalahan individu tidak sepenuhnya membebani kru, pemain lain, dan investor. Untuk saat ini, nasib perilisan Bok-ja's Special Rice Cake Shop masih menunggu keputusan dari pihak Showbox.