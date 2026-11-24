JawaPos.com - Kabar gembira bagi penggemar film komedi keluarga Home Alone. Macaulay Culkin dikabarkan akan kembali memerankan karakter ikonik Kevin McCallister dalam proyek film terbaru yang tengah dikembangkan Disney.

Kabar ini menjadi perhatian karena sang aktor terakhir kali tampil sebagai Kevin dalam Home Alone 2: Lost in New York yang dirilis pada 1992.

Menurut laporan Deadline, proyek sekuel tersebut sedang memasuki tahap awal pengembangan di bawah naungan 20th Century Studios.

Seth Rogen dan Evan Goldberg dipercaya untuk menulis sekaligus memproduseri film melalui rumah produksi mereka, Point Grey. Keduanya juga akan bekerja sama dengan Culkin untuk mengembangkan cerita yang berangkat dari ide sang aktor.

Konsep yang ditawarkan Culkin disebut menghadirkan sudut pandang berbeda dengan menampilkan Kevin sebagai seorang ayah yang telah dewasa.

Dalam gagasan yang pernah disampaikan sebelumnya, Kevin digambarkan sebagai duda atau pria yang telah bercerai dan sibuk bekerja hingga kurang memberikan perhatian kepada anaknya.

Situasi kemudian berbalik ketika ia justru terkunci di luar rumah, sementara sang anak mulai memasang jebakan untuk mencegahnya masuk.

Ide tersebut berpotensi menghadirkan cerita yang membalik situasi film pertamanya. Jika dahulu Kevin kecil harus mempertahankan rumah dari dua pencuri, kali ini ia bisa berada di posisi orang dewasa yang menghadapi jebakan buatan anaknya sendiri.

Meski begitu, detail cerita final belum diumumkan secara resmi sehingga konsep tersebut masih perlu dikembangkan lebih lanjut.

Keterlibatan Culkin menjadi daya tarik utama proyek ini. Aktor yang melejit lewat film pertama Home Alone pada 1990 tersebut belakangan mulai menunjukkan ketertarikan untuk kembali ke waralaba yang membesarkan namanya. Ia bahkan sempat tampil sebagai Kevin dalam iklan bertema Natal untuk McDonald's.

Sementara itu, Seth Rogen dan Evan Goldberg sebelumnya dikenal melalui sejumlah proyek komedi, termasuk Superbad dan serial The Studio.

Meski perkembangan proyek ini menjadi kabar besar bagi penggemar, Disney belum mengumumkan tanggal produksi maupun jadwal penayangannya.

Detail pemain tambahan dan sutradara juga masih dirahasiakan. Jika benar-benar terwujud, film tersebut akan menjadi kesempatan baru untuk menyaksikan Kevin McCallister dalam fase kehidupan yang jauh berbeda dari sosok bocah cerdik yang dahulu menghadapi para pencuri saat liburan Natal.