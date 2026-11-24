JawaPos.com - Film animasi Chiikawa the Movie: The Secret of the Mermaid Island kembali menunjukkan popularitasnya di Korea Selatan.

Memasuki pekan kelima penayangan, film tersebut masih mempertahankan posisi teratas box office dan berhasil mengungguli sejumlah judul baru. Pencapaian ini memperlihatkan bahwa daya tarik karakter Chiikawa masih kuat di tengah persaingan film layar lebar.

Berdasarkan laporan Variety, Chiikawa mengumpulkan pendapatan sekitar 875.745 dolar AS dari 116.176 penonton selama periode 13–15 November.

Film yang didistribusikan Toho tersebut menguasai sekitar 18 persen pendapatan pasar bioskop pada akhir pekan itu. Sejak pertama kali dirilis pada 30 September 2026, jumlah penontonnya telah mencapai hampir 2,95 juta orang.

Posisi kedua ditempati film thriller bertahan hidup Fall 2: Deadpoint yang memulai debutnya pada 11 November 2026. Film tersebut meraih sekitar 822.633 dolar AS dari 107.532 penonton selama akhir pekan pembukaan.

Meski belum mampu menggeser Chiikawa, hasil tersebut menjadi awal yang cukup kompetitif bagi film sekuel yang langsung menarik perhatian penonton Korea Selatan.

Sementara itu, posisi ketiga ditempati Final Interview, film misteri yang mempertahankan peringkatnya pada pekan kedua penayangan. Film tersebut memperoleh sekitar 543.822 dolar AS dengan jumlah penonton mencapai 69.506 orang.

Di bawahnya, Heart of the Beast menempati posisi keempat, sedangkan Detective Conan: The Counterfeit Case of Ultra 30 berada di peringkat kelima.

Daftar box office juga diramaikan oleh sejumlah film yang kembali tayang di bioskop. La La Land berhasil masuk enam besar berkat perilisan ulang, sementara Dune turut kembali menarik perhatian penonton dan menempati posisi kedelapan.

Kehadiran film-film lama tersebut menunjukkan bahwa penayangan ulang masih memiliki peluang untuk menarik minat penonton, terutama bagi judul yang mempunyai basis penggemar kuat.

Secara keseluruhan, pendapatan box office Korea Selatan selama akhir pekan tersebut mencapai sekitar 4,8 juta dolar AS, turun dibandingkan pekan sebelumnya yang berada di kisaran 5,3 juta dolar.

Meski pasar mengalami penurunan, Chiikawa tetap mampu mempertahankan dominasinya. Persaingan dengan Fall 2: Deadpoint pun menjadi salah satu sorotan utama dalam perkembangan industri bioskop Korea Selatan pada November 2026.