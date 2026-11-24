JawaPos.com - Johnny Depp curi perhatian industri perfilman setelah film terbarunya, Ebenezer, berhasil menduduki posisi teratas box office Inggris dan Irlandia.

Film bergenre fantasi tersebut langsung memimpin daftar pendapatan bioskop pada pekan pembukaannya, sekaligus menandai pencapaian penting bagi sang aktor setelah beberapa tahun tidak membintangi produksi besar Hollywood.

Berdasarkan laporan Variety, Ebenezer mengumpulkan sekitar 4 juta pound sterling dari 634 lokasi penayangan.

Hasil tersebut menjadikannya film pertama yang dibintangi Johnny Depp dan berhasil memuncaki box office Inggris-Irlandia sejak Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald pada 2018. Pencapaian ini menjadi sinyal positif bagi kembalinya Depp ke layar lebar.

Dalam film garapan Ti West tersebut, Depp memerankan Ebenezer Scrooge, tokoh utama dari kisah klasik Charles Dickens berjudul A Christmas Carol.

Film ini menghadirkan pendekatan lebih gelap terhadap cerita yang sudah dikenal luas. Sejumlah aktor ternama turut bergabung, di antaranya Ian McKellen, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, dan Daisy Ridley.

Sementara itu, film India Ramayana: Rise of a Legend harus turun ke peringkat ketiga setelah sebelumnya berhasil memimpin tangga box office pada pekan debutnya.

Pada periode 13–15 November, film tersebut memperoleh sekitar 1,1 juta pound sterling sehingga total pendapatannya di Inggris dan Irlandia mencapai 4,2 juta pound.

Meski mengalami penurunan posisi, performanya masih terbilang kuat karena penurunan pendapatan hanya sekitar 36 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Posisi kedua ditempati I Play Rocky yang berhasil meningkatkan pendapatan pada pekan keduanya. Film tersebut meraih sekitar 1,1 juta pound sterling, naik 101 persen dibandingkan pekan sebelumnya, dengan total sementara mencapai 2,3 juta pound.

Sementara itu, Wild Horse Nine dan Wicker melengkapi lima besar dengan pendapatan masing-masing sekitar 676 ribu dan 655 ribu pound sterling.

Keberhasilan Ebenezer memperlihatkan bahwa daya tarik Johnny Depp di kalangan penonton bioskop masih cukup kuat. Tidak hanya memuncaki pasar Inggris dan Irlandia, film tersebut juga mencatat debut global sekitar 42 juta dolar AS pada akhir pekan yang sama.

Dengan respons awal yang positif, perjalanan Ebenezer di bioskop internasional kini menjadi salah satu pencapaian menarik dalam persaingan perfilman menjelang akhir 2026.

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