JawaPos.com - Song Kang Ho menambah daftar proyek film terbarunya. Kali ini, ia dipastikan menjadi pemeran utama dalam film berjudul Heokgaebi, sebuah drama komedi berlatar sejarah yang menawarkan cerita perjalanan penuh kejutan.

Kabar tersebut diumumkan perusahaan produksi dan distribusi Hive Media Corp, sebagaimana diberitakan oleh Soompi.

Film ini mengisahkan sekelompok penduduk dari sebuah desa terpencil di kawasan pegunungan yang melakukan perjalanan menuju Hanyang, nama lama untuk Seoul.

Perjalanan mereka menjadi tidak biasa setelah secara tidak sengaja menangkap seorang tentara Jepang yang kemudian ikut dibawa dalam rombongan. Situasi tersebut menjadi awal dari rangkaian peristiwa unik yang memadukan nuansa sejarah, humor, dan kisah kehidupan masyarakat biasa.

Dalam film Heokgaebi, Song Kang Ho akan memerankan Il Bong, seorang penduduk desa yang tinggal jauh di kawasan pegunungan Provinsi Pyeongan. Kehidupannya mulai berubah setelah ia menangkap seorang tentara Jepang yang membelot.

Alih-alih melihat kejadian itu sebagai masalah semata, Il Bong justru menganggapnya sebagai kesempatan untuk memperbaiki nasib dan mengubah arah kehidupannya.

Proyek ini akan disutradarai Lee Seok Hoon, sineas yang sebelumnya dikenal lewat film The Pirates, Confidential Assignment 2: International, dan The Himalayas.

Pengalamannya menggarap film dengan unsur petualangan dan komedi membuat kolaborasi bersama Song Kang Ho semakin menarik untuk dinantikan.

CEO Hive Media Corp, Kim Won Guk, mengungkapkan antusiasmenya dapat kembali bekerja sama dengan sang aktor. Ia juga menyebut Heokgaebi memiliki premis kreatif serta karakter yang berwarna.

Perpaduan akting para pemain dan jalan cerita yang menghibur diharapkan menghadirkan pengalaman berbeda bagi penonton.

Sementara itu, Song Kang Ho juga tengah mempersiapkan perilisan film Gardeners. Kehadirannya dalam dua proyek dengan pendekatan cerita berbeda memperlihatkan kesibukan sang aktor di industri perfilman Korea.

Meski jadwal tayang dan detail pemain lainnya untuk Heokgaebi belum diumumkan, film ini sudah menarik perhatian berkat konsep cerita serta keterlibatan aktor peraih banyak penghargaan tersebut.