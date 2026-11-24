JawaPos.com - Persaingan kekuatan fisik antarnegara Asia akan kembali berlanjut. Netflix resmi mengumumkan musim kedua reality show 'Physical: Asia' dengan judul 'Physical: Asia Season 2 – Unbroken'.

Program kompetisi yang mempertemukan atlet-atlet tangguh dari berbagai negara ini tayang secara global pada 2027. Kehadirannya membawa harapan baru bagi penonton yang menantikan pertarungan penuh strategi, ketahanan, dan kerja sama tim.

Menurut laporan Zapzee, keputusan memperpanjang program tersebut diumumkan Netflix sehari sebelumnya. Musim pertama yang tayang pada Oktober 2025 menjadi bagian dari waralaba 'Physical: 100' dengan konsep berbeda.

Alih-alih mempertemukan peserta untuk bertarung secara individu, program ini mengadu kekuatan tim nasional yang mewakili negara masing-masing.

Pada musim pertama, atlet dari delapan negara, termasuk Korea Selatan, Jepang, Thailand, Mongolia, Australia, Filipina, Indonesia, dan Turki, saling berhadapan dalam berbagai tantangan fisik.

Mereka tidak hanya dituntut memiliki kekuatan dan daya tahan luar biasa, tetapi juga harus mampu menyusun strategi serta menjaga kekompakan kelompok. Semangat membawa nama negara menjadi salah satu elemen yang membuat kompetisi ini menarik perhatian penonton internasional.

Untuk musim kedua, Netflix menjanjikan arena kompetisi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Produser Jang Ho Gi dipastikan kembali memimpin proyek ini bersama tim produksi.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah misi baru telah dikembangkan agar dapat menjadi ciri khas tersendiri dalam waralaba 'Physical'. Skala produksi juga akan diperluas, tetapi fokus utamanya bukan sekadar menghadirkan tantangan yang lebih besar.

Jang Ho Gi turut menjanjikan pertarungan dengan strategi, pasangan lawan, serta hasil yang sulit diprediksi. Menurutnya, format kompetisi antarnegara memungkinkan munculnya dinamika yang berbeda dibandingkan pertandingan individu.

Penonton juga akan diperkenalkan dengan para peserta baru yang memiliki kemampuan fisik dan kisah perjuangan masing-masing. Meski demikian, Netflix belum mengumumkan negara peserta maupun daftar atlet yang akan tampil pada musim mendatang.

Popularitas 'Physical: Asia' turut memperkuat perkembangan waralaba 'Physical' di pasar internasional.

Netflix sebelumnya juga menghadirkan adaptasi lokal seperti 'Physical: 100 Mexico' dan 'Physical: 100 Italy', sementara versi Amerika Serikat, Prancis, dan Swedia telah dikonfirmasi untuk dikembangkan. Bahkan, 'Physical: 100 Mexico' telah mendapatkan persetujuan untuk melanjutkan ke musim kedua.

Dengan tajuk 'Unbroken', musim terbaru 'Physical: Asia' diharapkan menghadirkan persaingan yang lebih menantang sekaligus memperlihatkan kekuatan kerja sama lintas atlet.