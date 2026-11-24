JawaPos.com - Direktur Film, Musik, dan Seni Kementerian Kebudayaan, Irini Dewi Wanti, merespons sejumlah kritik yang dilayangkan dalam penyelenggaraan Festival Film Indonesia (FFI) 2026.

Ia menyayangkan adanya pernyataan bernada protes terhadap pemerintah dari atas panggung penghargaan yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Jumat (20/11).

Irini mengungkapkan, Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon turun tangan langsung untuk mencari solusi atas kendala pendanaan yang dihadapi panitia penyelenggara FFI 2026. Ia menegaskan, panggung FFI semestinya menjadi ruang untuk merayakan sekaligus memberikan apresiasi terhadap karya dan pencapaian insan perfilman Tanah Air.

Ia membeberkan, Menteri Fadli Zon telah beberapa kali membuka komunikasi dengan Ketua Komite FFI untuk menanyakan perkembangan persiapan sekaligus kendala yang dihadapi. Setelah mengetahui adanya persoalan pembiayaan, Fadli Zon berupaya mencari jalan keluar untuk menutupi kekurangan anggaran tersebut.

Salah satu langkah konkret yang dilakukan khususnya terkait penggunaan lokasi acara di JIExpo Kemayoran dapat diberikan secara cuma-cuma.

"Meminta FFI bisa dilaksanakan di JIExpo agar bisa free, alias gratis, tidak berbayar," kata Irini dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (24/11).

Menurut Irini, langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan FFI sebagai salah satu ajang penting dalam industri perfilman nasional. Sebab, festival tersebut bukan sekadar seremoni pemberian penghargaan, melainkan juga menjadi tolok ukur pencapaian serta bentuk pengakuan atas kerja keras para sineas Indonesia.

Karena itu, ia menyayangkan sikap sejumlah penerima penghargaan yang dinilainya justru menyudutkan pemerintah. Irini berpandangan, penyampaian kritik maupun aspirasi sebaiknya dilakukan melalui ruang yang tepat, sehingga tidak mengurangi esensi FFI sebagai wadah apresiasi bagi seluruh pelaku industri perfilman.

Meski demikian, Irini menegaskan Kementerian Kebudayaan terbuka terhadap kritik dan persoalan yang berkaitan langsung dengan kewenangan kementerian tersebut.

"Dan Kementerian Kebudayaan siap menerima jika itu berurusan langsung dengan Kementerian Kebudayaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Irini mengingatkan bahwa FFI tidak semata-mata menjadi milik para sineas yang berhasil membawa pulang penghargaan dalam satu periode penyelenggaraan. Festival tersebut juga memiliki peran penting bagi para pekerja film yang masih merintis karier dan terus mengembangkan karya mereka.

"FFI bukan hanya milik segelintir sineas yang menerima penghargaan pada saat ini," jelas Irini.

Ia pun berharap polemik yang muncul dalam penyelenggaraan FFI 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama.