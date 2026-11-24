JawaPos.com – Jadi tontonan menarik di bulan Desember mendatang, drama Korea On Your Ground membuat penasaran dengan merilis potongan gambar baru

Dikutip dari Soompi, Selasa (24/11), kisah pemain bisbol Kang Hae Hwan (Gong Myoung), yang kariernya terhenti akibat satu kegagalan, jadi daya tarik.

Ia pun bertemu dengan mantan pengacara yang kini menjadi agen, Seo Hee Seung (Han Hyo Joo), dan memulai perjalanan untuk kembali ke lapangan.

Terlihat tokoh-tokoh kunci dari Law Firm Joy, firma hukum besar tempat Seo Hee Seung sebelumnya bekerja, serta Donghaeng, agensi olahraga tempat ia memulai tantangan baru.

Law Firm Joy dipimpin oleh Jo Gu Yeon (Cho Han Cheul), mitra pengelola (managing partner) yang cerdik, dan Park Do Ha (Kwon Seung Woo).

Sebagai penggemar bisbol sejak lama, Jo Gu Yeon adalah sosok ambisius dan penuh perhitungan yang berupaya memperluas bisnis firma tersebut ke bidang agensi olahraga,

Kemudian Kwon Seung Woo berperan sebagai Park Do Ha, seorang pengacara yang merupakan senior Seo Hee Seung di universitas sekaligus teman sekelasnya di sekolah hukum.

Ia hadir sebagai sekutu yang suportif, ia memandang juniornya yang pekerja keras itu tanpa prasangka, serta memiliki dinamika hubungan yang berbeda dengan Jo Gu Yeon maupun Seo Hee Seung.

Hong Woo Jin berperan sebagai Choi Moo Sung, mantan pemain infielder tim nasional yang kini menjadi ketua tim agen, ia menjadi mitra tepercaya bagi Dong Chi Young (Kim Shin Rock).

Lee Je Yeon berperan sebagai Park Joo Hyun, sosok realis yang sangat mementingkan profitabilitas, lalu Oh Kyung Joo menghadirkan energi yang hidup ke dalam cerita sebagai Yoon Sung Hoon

Tim produksi berkomentar, “Kontras antara firma hukum ‘Law Firm Joy’ dengan agensi olahraga ‘Donghaeng’ akan menjadi poin menarik untuk disaksikan.”