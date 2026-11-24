JawaPos.com – Diperankan Joy anggota grup Red Velvet, drama Korea One-of-a-Kind Romance memikat perhatian dengan rilisan potongan gambar baru

Dikutip dari Soompi, Selasa (24/11), Gong Yu Il (Joy dari Red Velvet), diceritakans sebagai seseorang yang sedang mencari pekerjaan, ia tak sengaja menjadi manajer bagi Tak Mu I (Kim Hyun Jin)

Menariknya, di episode mendatang yang dirilis pada 23 November pukul 18.00 KST, hubungan antara Tak Mu I dan Gong Yu Il melangkah ke tahap yang lebih jauh.

Ternyata Tak Mu I hampir tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat mengetahui bahwa Gong Yu Il adalah penulis novel kesayangannya, Star and Half Moon.

Masa-masa sulit yang berat di masa lalu telah dijalani Tak Mu I, kemudian ia menemukan keberanian untuk kembali menghadapi dunia berkat novel tersebut.

Malu-malu, Gong Yu Il mulai merasakan debaran di hatinya karena terus-menerus bertemu dengan Tak Mu I.

Saat bekerja dengan produser drama Yoo Yeon Joo (Na Hyun Young), Gong Yu Il melihat Tak Mu I sedang syuting adegan kencan di ruang permainan (arcade) bersama aktris Ju Da Hong (Kang Na Eon).

Ia kemudian bertemu kembali dengan Tak Mu I saat menemani Kang Hee Soo (Shin Hyun Soo), pemilik sekaligus kepala koki di restoran tempatnya bekerja paruh waktu.

Setiap kali Gong Yu Il muncul, Tak Mu I tidak berusaha menyembunyikan rasa senangnya, ia secara terbuka mencurahkan perhatian kepadanya

Menariknya, kasih sayang yang berani dan tanpa ragu-ragu darinya membuat hati Gong Yu Il dilanda gejolak, yang menandai dimulainya babak baru dalam hubungan mereka.