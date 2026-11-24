JawaPos.com – Telah menghasilkan banyak karya, boygrup Korea Stray Kids kabarnya meraih status platinum di Jepang

Dikutip dari Soompi, Selasa (24/11), kabar ini pun disambut antusias oleh para penggemar yang mendukung mereka sejak awal

Menariknya, pada tahun 2020, RIAJ menerapkan sistem sertifikasi baru untuk streaming lagu secara daring.

Hal ini sebagai pelengkap sistem sertifikasi yang sudah ada untuk pengiriman album fisik dan penjualan unduhan digital.

Kemudian, berdasarkan sistem baru ini, lagu akan mendapatkan sertifikasi perak setelah mencapai 30 juta stream, emas pada 50 juta stream, dan platinum pada 100 juta stream.

Khususnya di bulan ini, Stray Kids meraih sertifikasi platinum untuk lagu hit Korea mereka tahun 2023, S-Class, yang kini telah melampaui 100 juta stream di Jepang.

S-Class sendiri merupakan lagu ketiga Stray Kids yang mendapatkan sertifikasi platinum dari RIAJ di Jepang, menyusul CASE 143 dan MANIAC.

Stray Kids terdiri dari delapan anggota berbakat yaitu Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, dan I.N.

Di awal debut, grup ini beranggotakan sembilan orang, namun Woojin keluar karena alasan pribadi yang dirahasiakan pada Oktober 2019.

Meraih perhatian, Stray Kids pernah merilis mixtape Extended Play (EP) pra-debut mereka di Januari 2018 dan secara resmi debut pada 25 Maret dengan EP I Am Not.