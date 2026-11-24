JawaPos.com – Tayang awal 2016, kini musim 2 dari drama Korea bertajuk Signal telah merilis teaser pertamanya yang buat penasaran

Dikutip dari Soompi, Selasa (24/11), alur ceritanya menghadirkan kisah tentang detektif dari masa lalu dan masa kini yang berkomunikasi melalui alat komunikasi walkie-talkie

Menariknya, mereka menggunakan alat tersebut untuk memecahkan kasus-kasus yang telah lama tidak terungkap.

Sebelumnya kontroversi yang melibatkan pemeran utama Cho Jin Woong membuat penayangan drama ini diundur.

Sang aktor akhirnya mengumumkan pengunduran dirinya, dan drama ini akhirnya dipastikan akan tayang perdana pada 7 Desember.

Pada 23 November, Signal Part 2 meluncurkan poster baru yang menampilkan walkie-talkie serta video teaser pertamanya.

Menariknya, poster tersebut memperlihatkan sebuah walkie-talkie tua dengan latar belakang gelap, disertai kalimat, “Sinyal radio mulai berbunyi kembali.”

Teaser berdurasi sekitar 40 detik ini juga membangun ketegangan melalui serangkaian adegan yang berganti dengan cepat

Dialog seperti, “Apakah itu benar-benar Anda, Senior?” dan “Kita harus menggunakan radio itu,” semakin menambah rasa penasaran.

Kalimat “Sinyal radio mulai berbunyi kembali” yang muncul di akhir video mengisyaratkan dimulainya sebuah kasus baru.

Signal Part 2 akan terdiri dari delapan episode dan tayang perdana pada 7 Desember pukul 22.00 KST, nantikan ya