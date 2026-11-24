JawaPos.com – Memiliki banyak talenta, Kim Ji Woong anggota boygrup Korea ZEROBASEONE akan merilis EP pertamanya

Dikutip dari Soompi, Selasa (24/11), penggemar pun menjadi tak sabar dengan kejutan yang akan dihadirkan Kim Ji Woong di karya terbarunya

Tepatnya pada 23 November, Kim Ji Woong mengumumkan EP pertamanya yang menarik berjudul NOISE IN BLUE.

Bersamaan dengan momen tersebut, jadwal perilisan untuk album NOISE IN BLUE akan dirilis pada 14 Desember pukul 12.00 KST.

Sebelumnya, penampilan Kim Ji Woong dalam Roommates of Poongduck 304 memikat banyak penggemar.

Berperan alam drama Siren, Kim Ji Woong akan memerankan karakter Do Yoon, seorang chaebol generasi ketiga dan taruna akademi kepolisian.

Jadi hal menarik, proyek ini disutradarai oleh Oh Ki Hwan, yang sebelumnya menyutradarai drama ENA The Defects.

Dalam drama Surely Tomorrow, Kim Ji Woong berperan sebagai Oh Goon, yang nantinya beradu akting dengan Seo Ji Yeon (Lee El).

Kim Ji Woong lahir di Pohang, Provinsi Gyeongsangbuk, Korea Selatan, dan tumbuh besar di Wonju, Provinsi Kangwon.

Ia memiliki seorang kakak laki-laki yang lahir tahun 1997), dan adik laki-laki (Junhyuk, lahir pada 2008).