JawaPos.com – Film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping menghadirkan kisah masa lalu Haymitch Abernathy, salah satu karakter penting dalam waralaba The Hunger Games yang sebelumnya diperankan Woody Harrelson.

Berdasarkan novel karya Suzanne Collins, film garapan Francis Lawrence ini menawarkan ketegangan, intrik politik, dan perjuangan bertahan hidup, meskipun masih memiliki sejumlah kekurangan dalam pengembangan cerita, seperti dilansir dari laman Variety pada Sabtu (21/11).

1. Kisah Masa Muda Haymitch Menjadi Daya Tarik Utama

Film ini mengangkat perjalanan Haymitch Abernathy muda yang diperankan Joseph Zada ketika mengikuti Hunger Games ke-50 atau Second Quarter Quell. Ceritanya memperlihatkan perjuangan Haymitch menghadapi persaingan mematikan sekaligus meninggalkan kekasihnya, Lenore Dove Baird, yang diperankan Whitney Peak.

Kehadiran kisah masa muda tersebut memberikan perspektif baru mengenai perjalanan karakter Haymitch sebelum dikenal sebagai mantan juara yang bermasalah dengan alkohol dalam film-film sebelumnya.

2. Visual Megah dan Ketegangan Khas Hunger Games Kembali Dihadirkan

Sutradara Francis Lawrence berhasil mengembalikan nuansa visual megah dan intensitas permainan yang menjadi ciri khas film-film The Hunger Games. Arena Second Quarter Quell ditampilkan melalui lingkungan hutan berwarna-warni yang menyimpan berbagai ancaman, mulai dari kupu-kupu beracun, kelinci pembunuh, hingga burung merah yang menyerang peserta.

Berbagai elemen tersebut memberikan pengalaman menegangkan sekaligus memperkuat suasana distopia yang menjadi identitas utama waralaba ini.

3. Penampilan Para Aktor Memperkuat Cerita dan Karakter

Joseph Zada menjadi pusat perhatian melalui perannya sebagai Haymitch muda yang harus menghadapi kekejaman permainan sekaligus mempertahankan keberaniannya.

Film ini juga menghadirkan sejumlah aktor ternama, seperti Glenn Close sebagai Drusilla Sickle, Kieran Culkin sebagai Caesar Flickerman muda, Jesse Plemons sebagai Plutarch Heavensbee, dan Ralph Fiennes sebagai Presiden Snow. Kehadiran para pemeran tersebut memberikan warna tersendiri, terutama dalam menggambarkan hubungan kekuasaan, propaganda, dan manipulasi politik di Capitol.

4. Intrik Politik dan Manipulasi Media Menjadi Bagian Penting Cerita

Selain menampilkan pertarungan antarpeserta, film ini menyoroti bagaimana Capitol menggunakan media untuk mengendalikan persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan Hunger Games.

Karakter Plutarch Heavensbee digambarkan memiliki peran dalam proses penyiaran dan penyuntingan tayangan agar berbagai kejadian yang tidak menguntungkan Capitol dapat disembunyikan dari penonton. Unsur tersebut memperlihatkan bahwa kekuasaan Presiden Snow tidak hanya bergantung pada kekerasan, tetapi juga manipulasi informasi dan propaganda terhadap masyarakat Panem.

5. Alur Cerita Bertele-tele Namun Tetap Menjadi Prekuel yang Layak Ditonton

Meskipun memiliki visual menarik dan konflik yang cukup kuat, Sunrise on the Reaping masih memiliki kelemahan dalam pengembangan alur cerita yang dinilai bertele-tele. Dengan durasi sekitar 2 jam 38 menit, film ini membutuhkan waktu cukup panjang untuk menyelesaikan kisah setelah Haymitch memenangkan Hunger Games dan memperlihatkan tragedi yang membentuk kehidupannya.