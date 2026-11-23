JawaPos.com – Film terbaru waralaba The Hunger Games, berjudul The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, diproyeksikan meraih pendapatan pembukaan global sebesar USD 160 juta–190 juta atau sekitar Rp2,93 triliun–Rp3,48 triliun.

Dilansir dari laman Deadline pada Minggu (22/11), Film keenam produksi Lionsgate tersebut diperkirakan menjadi kebangkitan besar waralaba yang sebelumnya mengalami penurunan pendapatan melalui The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes pada 2023.

Tingginya penjualan tiket prapesan di Amerika Serikat menjadi salah satu indikator positif yang memperkuat optimisme terhadap pencapaian film garapan Francis Lawrence tersebut.

Di pasar domestik Amerika Serikat, Sunrise on the Reaping diperkirakan mampu menghasilkan pendapatan pembukaan sebesar USD 90 juta–120 juta atau sekitar Rp1,65 triliun–Rp2,20 triliun dari penayangan di sekitar 3.900 bioskop.

Antusiasme penonton, khususnya perempuan berusia 17–34 tahun, menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya permintaan tiket prapesan, bahkan melampaui capaian awal dua film Wicked.

Sementara itu, pendapatan internasional ditargetkan mencapai sedikitnya USD 70 juta atau sekitar Rp1,28 triliun, dengan Inggris, Meksiko, dan Brasil menjadi sejumlah pasar yang menunjukkan penjualan tiket awal cukup tinggi.

Film yang mengangkat kisah masa muda Haymitch Abernathy, diperankan Joseph Zada, tersebut dijadwalkan tayang di 84 negara dengan sekitar 43.000 layar bioskop di seluruh dunia.

Dengan biaya produksi mencapai USD 150 juta atau sekitar Rp2,74 triliun, Lionsgate berharap film ini mampu mengembalikan kejayaan waralaba The Hunger Games di pasar perfilman internasional.