JawaPos.com - Kota Sukagawa di Prefektur Fukushima, Jepang, memanfaatkan warisan budaya film efek khusus atau tokusatsu untuk menarik wisatawan sekaligus menyiapkan generasi kreator baru. Kota ini merupakan tempat kelahiran Eiji Tsuburaya, pelopor efek khusus yang berada di balik kesuksesan waralaba Godzilla dan Ultraman.

Dilansir dari Kyodo, Senin (23/11), Sukagawa membangun kolaborasi pemerintah dan swasta untuk mengembangkan budaya tokusatsu. Genre perfilman khas Jepang tersebut menggunakan miniatur, kostum, dan berbagai teknik praktis untuk menciptakan adegan fantasi maupun fiksi ilmiah.

Dua karya paling terkenal dari genre ini adalah Ultraman, serial televisi pahlawan super yang telah bertahan selama puluhan tahun, serta Godzilla, monster raksasa penyembur api yang muncul dalam film sejak 1950-an hingga sekarang.

Jejak kedua waralaba tersebut terlihat di berbagai sudut pusat kota Sukagawa. Monumen para pahlawan dan monster Ultraman menghiasi jalanan. Sementara itu, di lokasi bekas rumah masa kecil Tsuburaya, kerabatnya, Makoto Tsuburaya, 66, mengelola toko mainan sekaligus kafe.

Tempat tersebut memajang sekitar 800 koleksi yang berkaitan dengan Ultraman, termasuk kamera pribadi milik sang sutradara.

Tak hanya itu, Kuil Otakiya menjual jimat dan papan doa bertema Ultraman. Sejumlah restoran lokal juga menawarkan menu makanan yang terinspirasi dari waralaba tersebut.

Pada 2013, Sukagawa bahkan menandatangani perjanjian kota kembar dengan Land of Light di Nebula M78, dunia fiksi tempat Ultraman dan para pahlawan lainnya berasal.

Pemerintah kota mulai mempromosikan Sukagawa sebagai "kota tokusatsu" sebagai bagian dari upaya pemulihan setelah Gempa Besar Jepang Timur 2011 dan kecelakaan di Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Fukushima Daiichi. Kedua peristiwa tersebut berdampak terhadap citra kawasan dan industri pariwisata setempat.

Pusat inisiatif tersebut adalah Sukagawa Tokusatsu Archive Center yang dibuka pada 2020. Fasilitas ini menyimpan sekitar 20.000 koleksi, mulai dari miniatur, kamera, hingga peralatan yang pernah digunakan dalam produksi film dan televisi.

Pengunjung juga dapat mempelajari sejarah serta keterampilan di balik pembuatan film tokusatsu.

Selama puluhan tahun, genre ini mengandalkan teknik efek khusus untuk menciptakan adegan yang mustahil, berbahaya, atau terlalu mahal jika direkam secara langsung. Contohnya serangan monster raksasa hingga adegan perang dan bencana.

Namun, industri tokusatsu menghadapi tantangan seiring meningkatnya biaya produksi dan semakin luasnya penggunaan citra hasil komputer atau computer-generated imagery (CGI). Kehadiran teknologi kecerdasan buatan generatif (AI) juga menambah persaingan.

Untuk menjaga keberlanjutan genre tersebut, pusat arsip sejak 2022 mengoperasikan Sukagawa Tokusatsu School. Program ini memberikan pelatihan kepada remaja setempat mengenai pembuatan miniatur, teknik pengambilan gambar, hingga penyuntingan video.

Kurator pusat arsip, Haruka Anzai, mengatakan dirinya ingin anak-anak tetap merasakan proses kreatif membuat gambar dan efek visual secara langsung di tengah dominasi CGI dan AI.

"Saya ingin anak-anak merasakan kegembiraan menciptakan gambar dengan tangan mereka sendiri," ujarnya.

Menurut Anzai, melestarikan sekaligus mewariskan catatan kecerdikan manusia dalam menciptakan efek khusus merupakan hal yang bermakna.