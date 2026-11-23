JawaPos.com - Yves kembali menunjukkan perkembangan kariernya di industri musik internasional. Yves sukses menyelesaikan rangkaian tur Asia dan Australia yang berlangsung di tujuh kota.

Di tengah kesibukan menyapa penggemar secara langsung, Yves juga mempersiapkan comeback melalui EP kelima bertajuk Cute & Anxiety yang semakin menarik perhatian setelah teaser video musik lagu utamanya diperkenalkan.

Menurut laporan allkpop, tur bertajuk YVES 2026 ASIA & AUSTRALIA resmi berakhir di Liberty Hall, Sydney, pada 17 November waktu setempat. Sebelumnya, Yves telah mengunjungi Singapura, Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, Tokyo, dan Melbourne.

Perjalanan tersebut menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan karier solonya sekaligus mempererat hubungan dengan penggemar di berbagai negara.

Selama tur berlangsung, Yves membawakan sejumlah lagu andalannya, termasuk DIM, Break it, dan Hashtag. Ia juga menghadirkan variasi penampilan melalui lagu HALO, Soap, Viola, serta LOOP.

Perpaduan musik elektronik, nuansa dreamy, koreografi menggunakan kursi, dan penampilan bersama para penari membuat setiap pertunjukan terasa dinamis. Penampilan lagu Hysteric dan Adam yang menjadi bagian dari album terbarunya bahkan mendapat sambutan meriah dari penonton.

Tak hanya menyelesaikan tur, Yves juga memperkenalkan teaser video musik Polaroid pada 18 November melalui kanal YouTube resminya.

Dalam cuplikan tersebut, ia terlihat berada di sebuah kantor dengan suasana unik sebelum memasuki dunia animasi yang dipenuhi benda-benda menyerupai mainan.

Perpaduan visual dunia nyata dan animasi menghadirkan atmosfer surealis yang menggambarkan konsep album Cute & Anxiety, yakni pertemuan antara sisi menggemaskan dan perasaan cemas.

Lagu Polaroid menjadi trek utama dalam EP kelima yang berisi lima lagu. Selain lagu tersebut, album ini juga menghadirkan Too Much yang berkolaborasi dengan AKRIILA, Hysteric, Bat, dan Adam.

Secara musikal, proyek ini mengeksplorasi berbagai warna, termasuk trip-hop, garage rock, dan house. Lagu utama Polaroid sendiri mengandalkan melodi piano dengan sentuhan trip-hop bertempo sedang serta permainan bass yang semakin intens menjelang akhir lagu.

EP Cute & Anxiety dirilis pada 20 November 2026 melalui berbagai platform musik digital. Comeback ini menjadi langkah terbaru Yves dalam membangun identitas musikal sebagai penyanyi solo setelah debut bersama LOONA pada 2018 dan memulai aktivitas solonya pada 2024.