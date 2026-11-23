JawaPos.com - Claudia Kim siap perlihatkan kemampuan aktingnya melalui drama terbaru berjudul ‘Sacred Jewel’. Dalam serial ini, ia memerankan Putri Wang Hee, sosok perempuan bangsawan yang memiliki kepribadian kuat, berani, dan tidak mudah bergantung kepada orang lain.

Karakter tersebut menjadi tantangan baru bagi Claudia Kim karena menghadirkan perjalanan emosional yang lebih luas dibandingkan sejumlah peran yang pernah ia mainkan sebelumnya.

Dalam wawancara yang dikutip Soompi, Claudia Kim mengungkapkan bahwa salah satu alasan dirinya tertarik bergabung adalah cerita yang menarik serta perkembangan karakter yang kompleks.

Ia juga merasa bersyukur mendapatkan kesempatan kembali membintangi drama sejarah berskala besar setelah sebelumnya terlibat dalam serial internasional ‘Marco Polo’.

Menurutnya, Wang Hee merupakan karakter yang berbeda dari gambaran putri kerajaan yang biasa ditemukan dalam drama sejarah Korea.

Wang Hee merupakan putri bungsu kaisar yang menutup diri dari dunia setelah mengalami pernikahan politik dan kehilangan seseorang yang berarti dalam hidupnya. Ia dikenal memiliki sikap dingin, berani, serta tidak terlalu memedulikan penilaian orang lain.

Kehidupannya mulai berubah setelah bertemu Baek Gyeol (Ahn Bo Hyun), seorang komandan muda yang penuh semangat dan ketulusan. Pertemuan tersebut perlahan membuka kembali hatinya sekaligus mendorongnya menemukan tujuan hidup.

Untuk mendalami karakter tersebut, Claudia Kim berusaha memahami perjalanan emosional Wang Hee dari awal hingga akhir cerita. Ia menggambarkan tokohnya melalui tiga kata kunci, yaitu putri pemberani yang gemar minum, putri mandiri, dan putri yang terus berkembang.

Wang Hee bukan sosok yang hanya menunggu orang lain mengambil keputusan. Ketika menginginkan sesuatu, ia memilih memperjuangkannya sendiri dan berani menghadapi konsekuensi dari pilihannya.

Persiapan Claudia Kim juga mencakup latihan bahasa Mongolia. Ia mengungkapkan bahwa dirinya harus menyampaikan dialog menggunakan bahasa tersebut selama proses syuting.

Pengalaman sebelumnya saat memerankan pejuang perempuan Mongolia menjadi bekal, tetapi ia tetap belajar lebih giat agar dapat membawakan peran terbarunya dengan meyakinkan. Tantangan tersebut justru membuatnya semakin bersemangat untuk memberikan penampilan terbaik.

‘Sacred Jewel’ mengambil latar tahun 1258 pada masa Dinasti Goryeo, ketika kerajaan berada di ambang kekalahan setelah 30 tahun berperang melawan bangsa Mongol.

Ceritanya mengikuti pasukan ekspedisi yang menjalankan misi mencari relik suci Avalokitesvara Bead, benda yang dipercaya memiliki kekuatan melindungi kerajaan.