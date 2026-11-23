JawaPos.com - Gong Myoung siap tmenunjukkan perubahan menarik dalam drama terbaru berjudul ‘On Your Ground’. Kali ini, ia memerankan seorang pemain baseball profesional yang pernah berada di puncak karier, tetapi harus menghadapi kenyataan pahit setelah sebuah insiden menghentikan perjalanan profesionalnya.

Drama produksi MBC ini akan mengangkat perjuangan seorang atlet untuk bangkit dari keterpurukan dan kembali mengejar impian yang sempat hilang.

Menurut laporan Soompi, Gong Myoung berperan sebagai Kang Hae Hwan, seorang pitcher tangan kanan dari tim baseball profesional Miracles. Sejak usia muda, Hae Hwan dikenal sebagai pemain berbakat yang dijuluki pitcher jenius. Kemampuannya bahkan membawanya mendapatkan kesempatan bermain di Major League Baseball (MLB). Namun, sebuah kejadian tak terduga membuat masa depannya sebagai atlet berada dalam ketidakpastian.

Setelah mengalami kemunduran dalam karier, Hae Hwan menghabiskan dua tahun untuk menjalani rehabilitasi. Masa-masa kejayaannya kini hanya menjadi kenangan, sementara impiannya kembali berdiri di atas mound atau area pelempar bola masih harus diperjuangkan. Foto-foto terbaru yang dirilis memperlihatkan Gong Myoung mengenakan seragam tim Miracles dengan postur atletis, tatapan tajam, serta gerakan melempar yang terlihat meyakinkan seperti pemain profesional sungguhan.

Demi menghidupkan karakter tersebut, Gong Myoung menjalani persiapan fisik dan latihan baseball secara serius. Ia rutin berolahraga untuk membentuk tubuh yang menyerupai atlet profesional serta mempelajari dasar-dasar posisi dan gerakan seorang pitcher. Tim produksi bahkan memberikan pujian atas dedikasinya. Mereka mengaku kagum setiap kali Gong Myoung berdiri di atas mound karena penampilannya terlihat begitu alami dan mampu menghadirkan kesan sebagai pemain baseball sungguhan.

Kehidupan Hae Hwan semakin berubah ketika ia kembali bertemu dengan cinta pertamanya, Seo Hee Seung, yang diperankan Han Hyo Joo. Setelah terpisah selama 11 tahun, Hee Seung hadir kembali bukan hanya sebagai seseorang dari masa lalu, tetapi juga sebagai agen olahraga yang akan membantunya memperjuangkan karier.

Pertemuan mereka sebagai atlet dan agen membuka babak baru yang menggabungkan perjuangan profesional dengan kisah romansa.

‘On Your Ground’ merupakan drama romantis yang tidak hanya berfokus pada dunia baseball, tetapi juga perjalanan manusia dalam menghadapi kegagalan dan menemukan keberanian untuk bangkit.

Serial ini turut dibintangi Sung Joon dan Kim Shin Rok, dengan Lee Sang Yeob sebagai sutradara yang sebelumnya menggarap ‘Yumi’s Cells’.