JawaPos.com - Marvel Cinematic Universe (MCU) sudah memiliki rencana besar untuk menghadirkan Doctor Doom jauh sebelum Jonathan Majors resmi dikeluarkan dari proyek Marvel.

Fakta menarik ini diungkap langsung oleh Presiden Marvel Studios, Kevin Feige, yang menjelaskan bahwa karakter ikonik tersebut sebenarnya telah masuk dalam pembahasan cerita Avengers: The Kang Dynasty.

Pengungkapan ini sekaligus memberikan gambaran baru mengenai perubahan besar yang terjadi dalam saga multiverse MCU.

Sebelumnya, Marvel memperkenalkan Avengers: The Kang Dynasty sebagai salah satu proyek utama yang akan menempatkan Kang the Conqueror sebagai ancaman besar berikutnya setelah Thanos.

Jonathan Majors dipercaya memerankan berbagai varian Kang, termasuk dalam film Ant-Man and the Wasp: Quantumania serta serial Loki.

Namun, perjalanan karakter tersebut mengalami perubahan setelah film Quantumania tidak memperoleh respons yang diharapkan dan Majors menghadapi persoalan hukum.

Dalam wawancara yang dikutip Variety, Feige mengungkap bahwa Doctor Doom sebenarnya direncanakan muncul di pertengahan The Kang Dynasty.

Film tersebut kemungkinan tetap menggunakan judul awalnya, tetapi kehadiran Doom akan menjadi kejutan besar yang mengubah arah cerita. Dengan kata lain, Kang bukan satu-satunya tokoh yang disiapkan sebagai ancaman utama dalam kisah multiverse Marvel.

Feige juga menjelaskan bahwa Marvel sudah menghubungi agen Robert Downey Jr. sekitar Februari 2023, bertepatan dengan pemutaran perdana Quantumania.

Pembicaraan tersebut berlangsung beberapa minggu sebelum Majors ditangkap pada Maret 2023. Menurut Feige, rencana menghadirkan Doctor Doom sudah berkembang sejak saat itu.

Persoalan yang melibatkan Majors memang mempercepat sejumlah perubahan, tetapi bukan satu-satunya alasan di balik perombakan cerita.

Situasi semakin berubah setelah Majors dinyatakan bersalah atas dua dakwaan pelanggaran ringan terkait penyerangan dan pelecehan pada Desember 2023.

Marvel kemudian memutus hubungan kerja dengannya. Keputusan tersebut membuat studio harus menata ulang arah saga multiverse, termasuk mengganti proyek The Kang Dynasty menjadi Avengers: Doomsday. Robert Downey Jr. pun diumumkan kembali ke MCU, kali ini bukan sebagai Iron Man, melainkan sebagai Doctor Doom.

Perubahan tersebut menjadi salah satu langkah paling mengejutkan dalam sejarah MCU. Karakter yang awalnya direncanakan menjadi kejutan di tengah perjalanan The Kang Dynasty kini justru tampil sebagai pusat ancaman dalam Avengers: Doomsday.