JawaPos.com - Serial drama Korea terbaru 'The Substitute' merilis teaser yang memperlihatkan kesepakatan berbahaya di antara tiga pemuda. Dibintangi Bae Hyun-sung, Cha Kang-yoon, dan Park Yoon-ho, serial bergenre thriller kriminal ini mengangkat praktik joki ujian masuk perguruan tinggi yang menyeret para tokohnya ke dalam kejahatan.

Cerita berpusat pada Kang Geon-tae (Cha Kang-yoon), seorang siswa berprestasi dari keluarga berpenghasilan rendah. Ia bersekolah di sekolah menengah swasta bergengsi berkat beasiswa khusus dan memiliki ambisi untuk melanjutkan pendidikan ke universitas ternama.

Namun, kehidupannya berubah setelah Nam Jae-yeop (Bae Hyun-sung), seorang siswa dari keluarga berada, mengetahui rahasia yang disimpan Geon-tae. Jae-yeop kemudian memanfaatkan rahasia tersebut untuk memaksanya mengikuti ujian masuk perguruan tinggi atas namanya.

Baca Juga: 6 Cara Menemukan Passion agar Lebih Mengenal Potensi Diri

Situasi semakin rumit dengan keterlibatan Joo Hee-dong (Park Yoon-ho), sahabat dekan Geon-tae. Ketiganya terjebak dalam hubungan yang dipenuhi kepentingan, tekanan, dan saling memanfaatkan kelemahan masing-masing.

Teaser yang dirilis pada 26 Oktober 2026 memperlihatkan ketegangan di antara ketiga karakter. Kesepakatan yang awalnya terlihat menguntungkan justru memicu serangkaian konflik dan mengancam kehidupan mereka.

Melalui kisah tersebut, 'The Substitute' menggambarkan bagaimana ambisi, tekanan ekonomi, dan rahasia pribadi dapat mendorong seseorang mengambil keputusan berbahaya. Konflik yang terjadi juga memperlihatkan rapuhnya hubungan ketika kepercayaan mulai tergantikan oleh kepentingan pribadi.

Serial yang disutradarai oleh Park So-yeon dan ditulis oleh Choi Soo ini dijadwalkan tayang perdana pada 23 November 2026.