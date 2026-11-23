JawaPos.com - Jennie BLACKPINK curi perhatian penggemar musik internasional setelah namanya muncul dalam daftar soundtrack game yang paling dinantikan, ‘Grand Theft Auto VI’ (GTA 6).

Ia akan menyumbangkan lagu baru berjudul ‘Power Trip’ untuk album pendamping game tersebut. Kabar ini menjadi perbincangan karena Jennie disebut sebagai satu-satunya artis asal Korea Selatan yang masuk dalam daftar 34 lagu yang beredar di internet.

Menurut laporan Zapzee, lagu ‘Power Trip’ tercantum sebagai trek ke-21 dalam daftar album ‘Grand Theft Auto VI: The Album’. Informasi tersebut mencuat setelah foto dan video bagian belakang sampul piringan hitam album beredar di media sosial.

Daftar lagu yang bocor itu kemudian dilaporkan telah diverifikasi oleh sumber dekat proyek kepada sejumlah media internasional, termasuk Billboard dan Rolling Stone.

Jika informasi tersebut benar, Jennie akan bergabung dengan deretan musisi dunia yang terlibat dalam album GTA 6. Beberapa nama besar lainnya adalah Dua Lipa, Lana Del Rey, Travis Scott, Cardi B, Playboi Carti, SZA, Tame Impala, Zara Larsson, dan Camila Cabello.

Kehadiran mereka memperlihatkan perpaduan genre musik pop, hip-hop, elektronik, hingga Latin yang menjadi bagian dari identitas musikal game tersebut.

‘Power Trip’ disebut sebagai lagu yang belum pernah dirilis sebelumnya. Hal ini membuat penggemar semakin penasaran mengenai konsep musik yang akan ditampilkan Jennie dalam proyek tersebut.

Meski begitu, belum ada informasi lebih lanjut mengenai apakah lagu itu nantinya juga akan diputar melalui stasiun radio virtual di dalam permainan atau digunakan dalam bagian cerita tertentu.

Kabar keterlibatan Jennie ini datang di tengah pencapaian besar lainnya dalam karier musiknya. Kolaborasinya bersama Tame Impala melalui lagu ‘Dracula’ berhasil memperoleh dua nominasi Grammy Awards ke-69, yakni Record of the Year dan Best Pop Duo/Group Performance.

Lagu tersebut juga bertahan di posisi ketiga Billboard Hot 100 untuk pekan yang berakhir pada 21 November 2026, memperkuat popularitas Jennie di pasar musik internasional.

Album ‘Grand Theft Auto VI: The Album’ merupakan proyek kolaborasi Rockstar Games dan Atlantic Records yang hadir pada 19 November 2026, bertepatan dengan peluncuran GTA 6. Game terbaru dari waralaba populer tersebut akan tersedia untuk PlayStation 5 dan Xbox Series X|S.