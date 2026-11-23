JawaPos.com - Ha Yun Kyung menunjukkan sisi berbeda melalui drama terbaru berjudul Sacred Jewel. Ia memerankan Geol Seung, perempuan tangguh yang memiliki kemampuan bela diri sekaligus pengetahuan pengobatan.

Karakter tersebut menjadi salah satu sosok penting dalam perjalanan ekspedisi berbahaya untuk mencari benda pusaka yang dipercaya mampu melindungi Kerajaan Goryeo.

Menurut wawancara yang dirilis Soompi, Sacred Jewel mengambil latar tahun 1258, ketika Goryeo berada dalam ancaman kekalahan setelah 30 tahun berperang melawan bangsa Mongol.

Ceritanya mengikuti kelompok ekspedisi yang mencari relik suci bernama Avalokitesvara Bead, sementara seorang putri berusaha menyelamatkan mereka.

Ha Yun Kyung bergabung dalam kelompok tersebut sebagai Geol Seung setelah direkomendasikan oleh Baek Gyeol, karakter yang diperankan Ahn Bo Hyun.

Ha Yun Kyung menggambarkan Geol Seung sebagai karakter dengan kepribadian yang penuh kontras. Meski sebenarnya merupakan budak yang melarikan diri, ia berhasil membangun kehidupan mandiri sebagai pemilik kedai minuman yang sukses di pasar.

Sifatnya yang cerdik dan terkadang terkesan hanya mementingkan diri sendiri ternyata menyimpan hati hangat serta penuh kasih sayang. Ia juga memiliki sisi polos yang muncul setelah penonton mengenalnya lebih dekat.

Untuk menghidupkan karakter tersebut, Ha Yun Kyung menjalani persiapan fisik yang cukup berat. Ia mempelajari koreografi adegan laga, latihan berkuda, hingga dialek Gangwon.

Menurutnya, proses syuting mengharuskan para pemain berlari melintasi gunung dan padang rumput, serta menghadapi adegan pertempuran melawan pasukan Mongol.

Awalnya, ia sempat khawatir menjadi satu-satunya perempuan dalam kelompok pengawal, tetapi kekompakan para pemain membuatnya mampu mengikuti tuntutan adegan.

Pengalaman syuting selama setahun juga meninggalkan kesan mendalam bagi sang aktris. Para pemain berkeliling berbagai wilayah Korea Selatan dan melewati empat musim bersama, hingga hubungan mereka terasa seperti keluarga.

Ha Yun Kyung bahkan menyebut mereka mampu memahami satu sama lain hanya melalui tatapan mata. Ia juga menikmati proses latihan menggunakan senjata berbeda dan melakukan sebanyak mungkin adegan pertempuran secara langsung bersama rekan-rekannya.

Sacred Jewel tayang perdana pada 5 Desember 2026. Ha Yun Kyung berharap drama tersebut mampu menyentuh perasaan penonton sekaligus meninggalkan kesan mendalam.