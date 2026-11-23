JawaPos.com - Pyo Ye Jin dan Lee Ki Taek siap memperlihatkan chemistry baru melalui drama spesial KBS berjudul After the Show.

Mengusung kisah romantis yang dibalut kehangatan dan nostalgia masa kecil, drama ini mengikuti dua orang dengan kepribadian bertolak belakang yang harus bekerja sama menyelamatkan sebuah acara anak-anak dari ancaman pembatalan.

Perjalanan tersebut bukan hanya menguji kemampuan mereka, tetapi juga perlahan mengubah cara pandang terhadap kehidupan.

Menurut laporan Soompi, After the Show merupakan bagian kedua dari proyek antologi KBS Drama Special 2026 berjudul Sound:Track.

Proyek ini terdiri dari delapan cerita mandiri yang mengangkat tema cinta, perpisahan, dan pertumbuhan diri melalui musik yang hadir dalam kehidupan sehari-hari. Setiap episode memiliki cerita tersendiri dengan lagu sebagai inspirasi utamanya.

Pyo Ye Jin memerankan Na Hye Mi, seorang produser program berita yang dikenal bersemangat dan sangat menjunjung tinggi kebenaran.

Setelah sebelumnya bekerja di program investigasi Report 60 Minutes, ia justru dipindahkan ke acara anak-anak bernama Bingu and Baengu yang berada di ambang pembatalan.

Perubahan lingkungan kerja tersebut menjadi tantangan besar bagi Hye Mi yang terbiasa bersikap realistis, tegas, dan mengutamakan logika.

Di tempat kerja barunya, Hye Mi bertemu Gu Jun Young yang diperankan Lee Ki Taek. Jun Young merupakan penulis acara Bingu and Baengu dengan karakter hangat dan penuh perhatian.

Keduanya awalnya sering berselisih karena memiliki cara berpikir berbeda. Namun, semakin banyak waktu yang mereka habiskan bersama, hubungan tersebut perlahan berubah menjadi kedekatan romantis yang tidak terduga.

Selain Hye Mi dan Jun Young, cerita ini juga melibatkan Ki Bong Sik yang diperankan Kang Hong Seok sebagai karakter Baengu serta Im Min Sung, seorang pengantar surat cilik yang dimainkan Jung Han Sol.

Kehadiran mereka menghadirkan suasana unik melalui dunia acara anak-anak yang penuh warna. Potongan adegan yang dirilis memperlihatkan kontras antara sikap serius Hye Mi dengan karakter para staf yang tampil ceria, termasuk Ki Bong Sik dalam kostum anjing.

Lantas, mampukah Hye Mi dan Jun Young menyatukan perbedaan untuk mempertahankan Bingu and Baengu? Jawabannya dapat disaksikan melalui After the Show yang dijadwalkan tayang pada 19 November 2026 di KBS2.