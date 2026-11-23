JawaPos.com - Suzy perlihatkan kemampuan akting emosional melalui film romantis terbarunya, Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted.

Ia memerankan seorang perempuan yang berusaha menjalani kehidupan setelah hubungan asmaranya berakhir. Namun, di balik rutinitas yang tampak normal, masih tersimpan kesedihan dan perasaan kehilangan yang sulit diungkapkan.

Menurut laporan Soompi, film tersebut merilis sejumlah foto karakter terbaru yang menampilkan Sa Gang, tokoh yang diperankan Suzy. Ia digambarkan sebagai seorang pramugari yang belum mampu sepenuhnya melepaskan hubungan cinta yang sudah berakhir.

Setelah memutuskan untuk mengakhiri kisah asmara tersebut, Sa Gang harus menghadapi kenyataan bahwa melupakan seseorang ternyata jauh lebih sulit daripada mengambil keputusan untuk berpisah.

Cerita semakin menarik ketika Sa Gang menghadiri pertemuan sarapan pukul tujuh pagi yang khusus diadakan bagi orang-orang yang sedang mengalami patah hati.

Di tempat tersebut, para peserta saling berbagi kisah perpisahan sekaligus memperlihatkan benda-benda kenangan yang berkaitan dengan hubungan mereka sebelumnya. Pertemuan tak terduga itu kemudian mempertemukan Sa Gang dengan Ji Hoon, karakter yang dimainkan Lee Jin Uk.

Ji Hoon sendiri merupakan seorang konsultan profesional yang juga memiliki pengalaman pahit dalam hubungan asmara. Ia pernah menjalani hubungan jangka panjang dengan Hyun Jung, seorang guru yang diperankan Keum Sae Rok.

Sementara itu, Yoo Ji Tae tampil sebagai Jung Soo, seorang kapten pilot yang memiliki hubungan masa lalu dengan Sa Gang. Kehadiran keempat karakter ini menghadirkan sudut pandang berbeda mengenai cinta, kehilangan, dan proses menerima perpisahan.

Foto-foto terbaru memperlihatkan berbagai ekspresi Sa Gang, mulai dari menjalani aktivitas sehari-hari hingga menghadapi kesedihan yang muncul ketika dirinya sendirian. Meski berusaha terlihat baik-baik saja, tatapan matanya menyiratkan pergulatan emosional yang belum selesai.

Penampilan Suzy diharapkan mampu menggambarkan perasaan seseorang yang terjebak di antara keinginan untuk melanjutkan hidup dan kenangan yang masih sulit dilepaskan.

Seven O’Clock Breakfast Club for the Brokenhearted diadaptasi dari novel karya Baek Young Ok yang diterbitkan pada 2012. Film arahan sutradara Im Sun Ae ini tayang di bioskop Korea Selatan pada 30 Desember 2026.