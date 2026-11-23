JawaPos.com - Disney+ semakin serius memperkuat posisinya di industri hiburan Korea Selatan dengan mengumumkan deretan konten orisinal untuk 2027.

Platform streaming tersebut menyiapkan sejumlah drama Korea dengan jajaran aktor papan atas, mulai dari Lee Byung Hun, Han Ji Min, Suzy, Kim Seon Ho, hingga Park Seo Joon.

Tak hanya menghadirkan cerita baru, Disney+ juga akan melanjutkan beberapa serial populer yang sebelumnya berhasil menarik perhatian penonton internasional.

Menurut laporan Zapzee pada 19 November 2026, salah satu proyek utama dalam daftar tersebut adalah The Koreans, remake Korea dari serial thriller mata-mata Amerika berjudul The Americans.

Drama ini dibintangi Lee Byung Hun, Han Ji Min, dan Lee Hee Joon. Ceritanya akan mengambil latar Seoul pada era 1990-an, dengan konflik keluarga yang menyimpan rahasia besar di tengah perubahan sosial dan politik Korea.

Kabar yang tidak kalah menarik datang dari Moving Season 2. Serial superhero yang sebelumnya dibintangi Ryu Seung Ryong dan Han Hyo Joo itu akan kembali dengan karakter serta alur cerita baru.

Selain itu, Suzy dan Kim Seon Ho akan dipertemukan dalam drama misteri romantis berlatar sejarah berjudul Portraits of Delusion. Sementara Park Seo Joon, Um Tae Goo, dan Cho Hye Joo dijadwalkan membintangi serial kriminal penuh aksi bertajuk Born Guilty yang mengambil latar era 1980-an.

Disney+ juga menyiapkan sejumlah adaptasi dari karya populer internasional. The Miracles of the Namiya General Store diangkat dari novel karya penulis Jepang Keigo Higashino dengan jajaran pemain Ryu Seung Ryong, Kim Hye Yoon, Moon Sang Min, Lee Chae Min, Go Ah Sung, dan Yum Jung Ah.

Ada pula Code, thriller misteri kriminal yang diadaptasi dari serial Taiwan dan dibintangi Nam Joo Hyuk, Lee E Dam, Kim Eui Sung, serta Park Hoon.

Sementara A Man’s Man menghadirkan drama dunia kerja tentang kesempatan kedua melalui penampilan Park Jung Min, Bae Sung Woo, Seolhyun, dan Lee Kwang Soo.

Tidak hanya drama, Disney+ turut memperluas program hiburan tanpa naskah. Kompetisi supranatural Battle of Fates dipastikan berlanjut ke musim kedua setelah meraih popularitas besar di Korea Selatan.

Acara tersebut sebelumnya menjadi tayangan paling banyak ditonton di platform itu di Korea dalam 12 hari pertama penayangannya.

Disney+ juga menyiapkan program kencan yang melibatkan atlet serta reality show bertema antiromansa yang menguji persahabatan antara pria dan perempuan.

Produser ternama Kim Tae Ho, yang dikenal lewat program Infinite Challenge, turut menyiapkan kompetisi kencan berbasis perjalanan.

Konsepnya akan menguji apakah hubungan romantis dapat tumbuh ketika para peserta menghadapi situasi yang tidak nyaman dan jauh dari suasana liburan ideal.