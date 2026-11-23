JawaPos.com - Lee Min Ho dan Park Gyu Young dipertemukan dalam satu proyek drama terbaru berjudul Virtual Love. Mengusung konsep unik tentang dunia idol virtual, serial ini akan menghadirkan kisah cinta yang tidak biasa antara seorang bos perusahaan game dan karyawannya sendiri.

Menariknya, pria yang dibenci di dunia nyata justru menjadi sosok idola yang dikagumi sang perempuan di dunia virtual.

Menurut laporan Zapzee, Virtual Love tayang pada paruh kedua 2027. Drama komedi romantis berlatar perusahaan game ini mengisahkan Cha Wook Hyun, seorang direktur perusahaan yang dikenal dingin, perfeksionis, dan gila kerja.

Karakter tersebut diperankan Lee Min Ho, yang akan menjalani kehidupan ganda setelah secara tak terduga berubah menjadi Dan, anggota termuda sebuah grup idol virtual.

Park Gyu Young dipercaya memerankan Tak So Na, asisten manajer di tim perencanaan dan penerbitan perusahaan yang sama. Ia merupakan pekerja keras yang selalu berselisih dengan atasannya, Cha Wook Hyun.

Namun, kehidupannya berubah ketika menemukan sosok Dan di dunia virtual. Tanpa mengetahui identitas asli idol tersebut, So Na justru menjadi penggemar setianya untuk pertama kali dalam hidup.

Konflik semakin menarik ketika hubungan antara bos dan bawahan di dunia nyata berbanding terbalik dengan interaksi mereka di dunia virtual. So Na tidak menyukai Cha Wook Hyun karena sifatnya yang menyebalkan, tetapi begitu mengagumi Dan yang tampil sebagai idol.

Situasi ini berpotensi menghadirkan banyak adegan komedi, kesalahpahaman, sekaligus momen romantis ketika rahasia identitas sang idol mulai terungkap.

Drama ini juga mengangkat fenomena idol virtual yang semakin populer dalam industri hiburan Korea. Kehadiran grup seperti PLAVE dan ISEGYE IDOL memperlihatkan bahwa karakter digital mampu membangun basis penggemar yang besar.

Melalui Virtual Love, tren tersebut diolah menjadi cerita romansa kantor dengan perpaduan kehidupan nyata dan dunia digital.

Bagi Lee Min Ho, proyek ini menjadi kesempatan untuk memperlihatkan sisi akting yang berbeda dari peran-peran sebelumnya dalam The King: Eternal Monarch, Pachinko, dan When the Stars Gossip.

Park Gyu Young juga kembali menunjukkan kemampuannya menjelajahi genre baru setelah dikenal lewat Sweet Home, Celebrity, dan Squid Game.