JawaPos.com - ENHYPEN hadirkan kejutan bagi penggemar melalui lagu terbaru yang mengusung nuansa romantis dan lebih lembut. Kali ini, grup tersebut tidak terlalu menonjolkan atmosfer fantasi vampir yang selama ini menjadi ciri khas mereka.

Sebaliknya, para anggota memperlihatkan sisi musikal yang lebih manis melalui lagu berjudul I Want You, sekaligus membuktikan kemampuan mereka menjelajahi berbagai warna musik.

Menurut laporan The Korea Times, lagu I Want You menjadi lagu utama dari album spin-off bertajuk THE SIN : PARALLEL WORLD. Lagu ini menggambarkan momen ketika dua orang merasakan ketertarikan secara alami dan menyadari bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama.

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Perpaduan suara synthesizer yang hangat dengan melodi pop R&B membuat komposisinya terasa lebih romantis dibandingkan sejumlah rilisan ENHYPEN sebelumnya.

Perubahan atmosfer tersebut menjadi bagian menarik dari perjalanan musikal ENHYPEN. Dalam rangkaian THE SIN, mereka sebelumnya menghadirkan warna musik hip-hop melalui Knife dan Brazilian funk lewat Bloody Paradise.

Kini, grup tersebut mengambil pendekatan berbeda dengan vokal yang lebih lembut dan aransemen yang terasa hangat. Eksplorasi ini memperlihatkan bahwa identitas musik ENHYPEN tidak terpaku pada satu genre saja.

Album THE SIN : PARALLEL WORLD juga memuat dua lagu lain, yakni Don't Stop dan ILY Season. Lagu kedua menghadirkan pesan tentang tekad dua orang untuk terus saling menemukan, sedangkan ILY Season menjadi persembahan spesial bagi ENGENE, sebutan untuk penggemar ENHYPEN.

Keenam anggota turut berkontribusi dalam penulisan lirik lagu tersebut sehingga pesan yang disampaikan terasa lebih personal.

Daya tarik lagu romantis ENHYPEN sebenarnya sudah terlihat melalui sejumlah rilisan terdahulu. FEVER telah mengumpulkan sekitar 497 juta pemutaran di Spotify, sementara Polaroid Love mencapai sekitar 397 juta pemutaran berdasarkan data yang dilaporkan pada November 2026.

Pencapaian tersebut memperlihatkan bahwa lagu dengan nuansa emosional dan lembut juga memiliki tempat istimewa di hati pendengar mereka.

Melalui I Want You, ENHYPEN menghadirkan warna baru sekaligus menutup rangkaian cerita THE SIN dengan pendekatan yang berbeda. Single ini dirilis secara digital pada 20 November 2026, sementara album fisiknya rilis pada 23 November.