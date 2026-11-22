JawaPos.com – Bikin bangga, kini boygrup Korea Stray Kids merayakan pencapaian baru di YouTube karena video musik mereka, Christmas EveL, telah melampaui 200 juta penayangan

Dikutip dari Soompi, Minggu (22/11), dengan pencapaian ini, popularitas mereka semakin mengharumkan namanya di dunia musik

Tepatnya tanggal 20 November pukul 17.17 KST, video musik Stray Kids untuk lagu “Christmas EveL” telah ditonton lebih dari 200 juta kali di YouTube.

Tentunya ini menjadikannya video musik kesepuluh dari grup itu yang mencapai angka tersebut, sebelumnya ada God’s Menu, Back Door.

Selain itu, video Thunderous, MANIAC, S-Class, LALALALA, CASE 143, Chk Chk Boom, dan MIROH juga meraih jumlah penayangan tersebut

Seperti yang diketahui, Stray Kids pertama kali merilis video musik Christmas EveL pada tanggal 29 November 2021 pukul 18.00 KST.

Dengan demikian, dibutuhkan waktu sedikit lebih dari empat tahun, 11 bulan, dan 21 hari untuk mencapai tonggak pencapaian ini.

Grup ini terdiri dari delapan anggota berbakat yaitu Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin, dan I.N.

Pada awalnya grup beranggotakan sembilan orang, anggota Woojin keluar karena alasan pribadi yang dirahasiakan pada Oktober 2019.