JawaPos.com – Memiliki popularitas yang tak main-main, boygrup Korea BIGBANG telah merilis karya musik baru bertajuk GiiiRIP

Dikutip dari Soompi, Minggu (22/11), tentunya singel digital baru mereka mengejutkan penggemar setianya.

GiiiRIP sendiri dalam bahasa Korea berarti berdiri, dimana penggemar antusias dengan karya terbaru ini.

Ditulis dan dibuat bersama oleh G-Dragon dan Taeyang, GiiiRIP menyertakan interpolasi dari lagu Milkshake karya C. Hugo dan Pharrell Williams.

Dengan iringan ketukan yang kuat dan suara synth yang intens, lagu ini menyampaikan pesan tegas tentang kepercayaan diri.

Karya ini juga mencerminkan perjalanan luar biasa, pengaruh yang langgeng, serta kehadiran panggung yang memukau dari BIGBANG.

Menariknya, GiiiRIP menangkap penampilan grup tersebut, di mana standing ovation (tepuk tangan sambil berdiri) bukan lagi sekadar gestur Istimewa.

Gerakan tersebut juga menjadi reaksi naluriah saat mereka hadir di panggung menghibur penggemar dengan penampilan luar biasa

Grup ini memiliki tiga anggota berbakat yaitu G-Dragon, Taeyang, dan Daesung, yang dimana awalnya mereka beranggotakan lima orang.