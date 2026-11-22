JawaPos.com – Drama Korea 100 Days of Deception yang diperankan Kim You Jung semakin seru, dimana ia akan dibuat terguncang oleh sebuah rahasia tak terduga

Dikutip dari Soompi, Minggu (22/11), kisah Kim You Jung sebagai Lee Ga Kyeong, seorang pencopet yang kemudian menjadi mata-mata untuk gerakan kemerdekaan menarik perhatian.

Ia pun bertemu penerjemah bernama Kim Tae Woong (diperankan oleh Park Jinyoung dari GOT7) atau Sato Hideo, anak angkat dari Inspektur Jenderal Korea

Menariknya, di episode mendatang, para penduduk permukiman kumuh tampak menikmati malam yang damai.

Dimana Lee Ga Kyeong dan Inoma (Hong Sa Bin) duduk di antara anak-anak setempat, mendengarkan sebuah kisah lama yang diceritakan oleh Lee Bak Choon (Jung Sang Hoon).

Ekspresi Lee Ga Kyeong tampak terkejut sekaligus serius setelah mendengar sesuatu yang diucapkan oleh pria itu, memicu rasa penasaran

Sementara itu, poster terbaru yang menampilkan Lee Ga Kyeong dan Kim Tae Woong memperlihatkan perubahan dalam hubungan mereka.

Pada episode sebelumnya, pasangan kekasih yang hubungannya penuh rintangan ini bersatu kembali secara dramatis di tengah hujan

Momen romantis tersebut diabadikan dalam sebuah poster, yang juga menampilkan permohonan penuh haru dari Kim Tae Woong kepada Lee Ga Kyeong:

Tim produksi mengatakan, “Seiring dengan terungkapnya kebenaran, berbagai hubungan dan kisah dari masa lalu yang sebelumnya tersembunyi perlahan akan terungkap satu per satu.”