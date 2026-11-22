Beri Kejutan, WayV Umumkan Tanggal dan Kota untuk Tur AS ‘BORN THIS Way’ Tahun 2027
WAYV. Sumber Foto: Soompi
JawaPos.com – Dengan berbagai karya yang telah dilahirkan, kini boygrup dari unit NCT, WayV, akan segera menggelar tur di Amerika Serikat
Dikutip dari Soompi, Minggu (22/11), tentunya kabar ini telah dinantikan penggemar yang telah mendukung sejak awal debutnya
Boygrup besutan agensi SM Entertainment ini secara resmi mengumumkan lokasi-lokasi yang akan disinggahi.
Tur konser BORN THIS Way di Amerika Serikat juga nantinya akan menghadirkan berbagai kejutan yang disiapkan WAYV
Setelah memulai tur di Los Angeles pada 4 Februari 2027, WayV akan tampil di San Jose pada 6 Februari.
Mereka juga akan menyapa penggemar yang berada di Grand Prairie pada 9 Februari, dan New York pada 11 Februari.
Grup ini telah sukses melakukan comeback pada 10 Agustus dengan mini album kedelapan mereka Vision Wings.
WayV sendiri merupakan boygrup asal Tiongkok dan menjadi sub-unit keempat dari NCT, dimana mereka berada dibawah naungan agensi SM Entertainment.
Mereka telah merilis dua album studio, satu edisi ulang, lima extended play (EP), satu album singel, dan sebelas singel dengan sub-label Tiongkok SM Entertainment, Label V.
WayV diketahui telah memulai debutnya pada tahun 2019 dengan merilis sebuah album 'The Vision,' versi Tiongkok dari ‘Regular’ milik NCT 127 sebagai singel utama.
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