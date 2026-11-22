JawaPos.com – Dengan berbagai karya yang telah dilahirkan, kini boygrup dari unit NCT, WayV, akan segera menggelar tur di Amerika Serikat

Dikutip dari Soompi, Minggu (22/11), tentunya kabar ini telah dinantikan penggemar yang telah mendukung sejak awal debutnya

Boygrup besutan agensi SM Entertainment ini secara resmi mengumumkan lokasi-lokasi yang akan disinggahi.

Tur konser BORN THIS Way di Amerika Serikat juga nantinya akan menghadirkan berbagai kejutan yang disiapkan WAYV

Setelah memulai tur di Los Angeles pada 4 Februari 2027, WayV akan tampil di San Jose pada 6 Februari.

Mereka juga akan menyapa penggemar yang berada di Grand Prairie pada 9 Februari, dan New York pada 11 Februari.

Grup ini telah sukses melakukan comeback pada 10 Agustus dengan mini album kedelapan mereka Vision Wings.

WayV sendiri merupakan boygrup asal Tiongkok dan menjadi sub-unit keempat dari NCT, dimana mereka berada dibawah naungan agensi SM Entertainment.

Mereka telah merilis dua album studio, satu edisi ulang, lima extended play (EP), satu album singel, dan sebelas singel dengan sub-label Tiongkok SM Entertainment, Label V.