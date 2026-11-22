'Godzilla Minus Zero' Sukses Besar, Sutradara Tertarik Rilis Versi Minus Color Seperti Prekuelnya
Godzilla Minus Zero. (TOHO)
JawaPos.com – Sutradara Godzilla Minus Zero, Takashi Yamazaki mengungkapkan keinginannya membuat versi hitam-putih dari filmnya yang tengah menikmati kesuksesan tersebut.
Kendati demikian, Yamazaki belum memastikan apakah versi monokrom ini akan diproduksi.
Untuk diketahui, Godzilla Minus Zero yang digarap dengan budget kurang dari USD 20 juta telah mendulang pendapatan yang fantastis. Laporan terakhir menuliskan bahwa pendapatan sekuel dari Godzilla Minus One ini sudah mencapai USD 107,6 juta.
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Dalam wawancara yang dikutip AOL, Yamazaki ditanya mengenai kemungkinan hadirnya Godzilla Minus Zero/Minus Color, seperti versi monokrom film sebelumnya, Godzilla Minus One/Minus Color.
“Secara pribadi, saya ingin membuatnya. Ini sesuai dengan zamannya, bukan? Rasanya seperti dokumenter. Ini sesuatu yang ingin saya lakukan. Tapi, saya belum tahu apakah akan benar-benar membuatnya,” ujar Yamazaki.
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Versi hitam-putih Godzilla Minus One sebelumnya dirilis dengan judul Godzilla Minus One/Minus Color. Versi tersebut bukan sekadar hasil konversi warna menjadi monokrom.
Tim film melakukan penyesuaian gambar pada setiap adegan untuk membentuk tampilan yang lebih realistis dan menyerupai dokumenter.
Godzilla Minus One sendiri mendapatkan pujian dari banyak pengamat dan pecinta film. Disebut-sebut sebagai salah satu fil Godzilla terbaik yang pernah dibuat Toho Studios, film yang rilis pada 2003 tersebut juga menyabet satu Piala Oscar untuk kategori Best Visual Effects di Academy Awards 2024 lalu.
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