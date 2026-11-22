Jawa Pos.com – Kembali setelah lama rehat, pulang langsung membawa penghargaan. Hal tersebut dialami sutradara Ariani Darmawan dan aktris Sigi Wimala lewat film Desember Jani. Film produksi Palari Films tersebut meraih Special Mention di kompetisi Asian Future, Tokyo International Film Festival (TIFF) ke-39.

Di Tokyo, film itu menjalani pemutaran perdana dunia dengan judul internasional Jani Be Good. Usai pemutaran, Ariani, Sigi, dan Chempa Puteri menyapa penonton lewat sesi tanya jawab yang berlangsung hangat.

Bagi Ariani, Desember Jani adalah film panjang pertamanya setelah rehat panjang. Seniman visual yang juga pendiri Kineruku Bandung itu menegaskan bahwa penghargaan di Tokyo bukan garis finis.

"Saya membuat film ini dengan harapan sederhana: setelah menonton, ada keluarga yang mau duduk bersama dan mulai bicara. Semua orang punya lukanya masing-masing, bahkan yang paling kecil. Kalau Desember Jani bisa membuka satu percakapan yang selama ini tertunda di rumah, film ini sudah menjalankan tugasnya," ujar Ariani.

Momen ini juga istimewa bagi Sigi. Lewat peran Winnie, ia kembali ke layar lebar setelah hiatus. Di film, Winnie adalah ibu tunggal yang menjadi tulang punggung keluarga.

Sigi mengaku merasa dekat dengan karakter itu. "Banyak ibu, seperti Winnie, sibuk menjaga semua orang sampai lupa menjaga diri sendiri. Buat aku, merawat diri bisa dimulai dari hal yang simpel," katanya.

Seperti Liburan Keluarga

Rombongan Indonesia di TIFF datang dengan suasana yang berbeda. Selain Ariani dan Sigi, ada produser Meiske Taurisia serta para pemain Tutie Kirana, Chempa Puteri, dan Hyori Mika. Mereka tampil kompak seperti keluarga yang sedang berlibur bersama.

Di layar, mereka memerankan Oma, Winnie, Julia, dan Jani, empat perempuan dari tiga generasi dalam satu rumah. Di Tokyo, kedekatan itu terbawa nyata, dari bandara, ruang pemutaran, hingga karpet merah TIFF.

Cerita tentang Jani

Desember Jani berkisah tentang Jani (13), yang cuma ingin kakaknya, Julia, pulang. Sudah sepuluh hari Julia pergi dari rumah tanpa pamit. Jani tahu penyebabnya adalah sang ibu, Winnie. Hubungan keduanya kian renggang, sementara Winnie sibuk bekerja untuk menutupi rasa bersalahnya.

Diam-diam, Jani masih berhubungan dengan Julia. Selama empat hari di bulan Desember, ia harus memilih: terus diam demi kakaknya, atau akhirnya bicara.

Digandeng V-Soy

Film ini mendapat dukungan V-Soy lewat kampanye #GoodHabit. Brand Manager V-Soy Indonesia Evlin Wangsadirdja mengatakan, sejak awal pihaknya melihat film ini dekat dengan banyak keluarga Indonesia.

"Kami ingin mengajak keluarga membangun kebiasaan kecil yang sehat, termasuk kebiasaan untuk duduk bersama dan saling mendengar," ujarnya.

Kolaborasi itu sudah berjalan sebelum Tokyo. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, V-Soy menjadi tuan rumah Lunch & Learn Keluarga Jani, yang sekaligus menandai peluncuran Postcards Desember Jani. V-Soy juga hadir dalam salah satu adegan film dan menggelar program School to School di Jakarta, Bogor, dan Bandung.