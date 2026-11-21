JawaPos.com – Belakangan ini, drama Korea Good Partner 2 telah merilis klip untuk episode pertamanya

Dikutip dari Soompi, Sabtu (21/11), Cha Eun Kyung (Jang Nara) seorang pengacara ternama yang menganggap perceraian sebagai panggilan hidupnya akan dihadirkan di drama ini.

Ia bertemu dengan Kang Hye Sung (Kim Hye Yoon), seorang pengacara berpengalaman yang menangani kasus perceraian dengan sangat serius menjadi mitra yang baik

Makin seru, P.O kembali memerankan karakternya, Jeon Eun Ho, yang kini telah menjadi pengacara yang jauh lebih matang.

Terlihat dalam cuplikan, bagaimana Cha Eun Kyung dan Kang Hye Sung berhadapan di ruang sidang, mewakili pihak yang berlawanan dalam sebuah kasus perceraian.

Kemudian Kang Hye Sung menegaskan, “Interpretasi pihak lawan yang menyatakan bahwa klausul ‘sepakat untuk tidak mencampuri kehidupan pribadi atau hubungan di luar pernikahan.”

Makin sengit, Cha Eun Kyung membalas, “Klausul tersebut secara eksplisit menyebutkan ‘kehidupan pribadi.”

Kang Hye Sung teringat nasihat yang pernah disampaikan Cha Eun Kyung, “Kurangi emosi dan soroti poin utama dengan menantang langsung argumen inti pihak lawan.”

Diikuti percaya dirinya, ia melontarkan pertanyaan balasan, “Apakah kehidupan pribadi dan kehidupan seksual itu sama artinya?”

Argumen balasan tersebut sempat membuat Cha Eun Kyung terkesan, hingga ia membatin, “Jangan-jangan dia bukan seorang pemula?”