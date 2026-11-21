JawaPos.com - BOYFRIEND siapkan penutup istimewa untuk perjalanan perayaan debut mereka yang ke-15. Keenam member akan kembali berkumpul dalam konser encore bertajuk 2026 BOYFRIEND FAN-CONCERT IN SEOUL ENCORE [Our 15th Season: Starlit Voices] pada 31 Desember 2026.

Pertunjukan ini menjadi kesempatan bagi grup dan penggemar untuk menghabiskan hari terakhir tahun ini bersama melalui musik dan kenangan perjalanan panjang mereka.

Menurut laporan allkpop, acara akan berlangsung di Cube Convention Center, Mapo-gu, Seoul, Korea Selatan, dengan dua sesi pertunjukan. Konser ini menghadirkan seluruh anggota BOYFRIEND, yaitu Donghyun, Hyunseong, Jeongmin, Youngmin, Kwangmin, dan Minwoo.

Nama “Starlit Voices” memiliki makna khusus, yakni harapan agar suara BOYFRIEND dapat menjangkau sebanyak mungkin penggemar.

Melalui pertunjukan tersebut, keenam member ingin menciptakan momen kebersamaan yang berkesan bersama para penggemar.

Mereka juga menyiapkan daftar lagu beragam, mulai dari musik dengan karakter ceria yang menjadi ciri khas grup hingga penampilan penuh energi dan koreografi kuat.

Tak hanya membawakan lagu-lagu andalan, BOYFRIEND juga menjanjikan sejumlah panggung spesial yang disiapkan khusus untuk konser encore ini.

Kehadiran penampilan eksklusif tersebut diharapkan memberikan pengalaman berbeda bagi penggemar yang telah mengikuti rangkaian aktivitas anniversary mereka sepanjang tahun.

Perayaan 15 tahun debut BOYFRIEND sebenarnya telah dimulai sejak Mei 2026 melalui konser penggemar di Gavin Art Hall, Seoul, pada 30 Mei. Dua sesi pertunjukan kala itu berhasil terjual habis.

Momen tersebut juga menjadi pertemuan langsung pertama grup dengan penggemar setelah sekitar delapan tahun, sekaligus aktivitas grup lengkap pertama sejak fan meeting anniversary ke-10 pada 2021. Sebelumnya, mereka juga merilis mini album keenam bertajuk Boyager 6 pada 26 Mei.

Rangkaian perayaan kemudian berlanjut melalui konser di sejumlah kota, termasuk Wuxi di China, Taipei, dan Makau. Kini, konser encore pada penghujung Desember akan menjadi penutup perjalanan anniversary yang penuh makna tersebut.