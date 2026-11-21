JawaPos.com - Nayeon TWICE bersiap menyapa penggemar sebagai solois dengan konsep yang lebih berani sekaligus penuh keceriaan.

Kali ini, ia akan merilis single album bertajuk NA-sty dengan lagu utama “BABY ANGEL” pada 20 November 2026. Menjelang comeback tersebut, Nayeon mulai membocorkan ide kreatif di balik karya barunya yang menggabungkan citra manis dengan karakter usil dan sulit ditebak.

Dalam laporan allkpop, Nayeon membagikan cerita mengenai proses produksi album melalui episode pertama podcast video “AT NAYEON's” di kanal JYP Podcast Spotify.

Ia menjelaskan bahwa kata kunci utama untuk konsep visual “BABY ANGEL” adalah sifat jahil atau mischievousness. Nayeon ingin menghadirkan perpaduan antara penampilan cerah dan menggemaskan dengan sisi berani serta penuh kejutan.

Penyanyi tersebut juga mengaku menghabiskan banyak waktu untuk menentukan gaya yang tepat setelah cukup lama tidak merilis karya solo.

Comeback ini menjadi rilisan solonya yang pertama dalam sekitar dua tahun lima bulan sejak mini album NA pada Juni 2024. Bahkan, ia sempat merekam ulang “BABY ANGEL” beberapa kali demi menemukan tempo atau BPM yang paling sesuai.

Menariknya, lagu tersebut juga menghadirkan bagian rap yang belum pernah ditampilkan dalam dua title track solonya sebelumnya, “POP!” dan “ABCD”.

Selain lagu utama, album NA-sty memuat dua track lain, yaitu “SHiVER” dan “BOY”. Nayeon turut terlibat dalam penulisan lirik serta komposisi “SHiVER”, yang mengusung tema rayuan penuh permainan kata.

Lagu tersebut menggambarkan sensasi jantung berdebar ketika seseorang jatuh hati sekaligus sensasi tubuh menggigil karena udara dingin. Ia mengaku memiliki ikatan emosional dengan lagu itu karena proses pengerjaannya berlangsung ketika menjalani tur Amerika Utara.

Sementara itu, “BOY” menjadi salah satu lagu favorit Nayeon dalam album terbarunya. Track ini menggambarkan perasaan jatuh cinta yang membuat momen bersama seseorang terasa seperti pelarian ke dunia mimpi.

Dengan suasana lembut dan atmosfer dreamy, lagu tersebut menawarkan warna berbeda dari “SHiVER” maupun “BABY ANGEL”. Nayeon bahkan mengaku sering mendengarkannya ketika berkendara atau berjalan santai.

Single album NA-sty akan resmi dirilis pada 20 November 2026. Melalui tiga lagu yang memiliki karakter berbeda, Nayeon ingin memperlihatkan sisi dirinya yang lebih bebas dan personal.