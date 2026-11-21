JawaPos.com - Drama Family Matters mengumumkan jadwal penayangan musim keduanya. Setelah hampir dua tahun sejak musim pertama diperkenalkan, serial bergenre thriller dan dark comedy ini siap kembali membawa kisah keluarga unik dengan kemampuan luar biasa.

Bae Doona kembali menjadi pusat cerita sebagai Han Young Soo, sosok ibu yang mampu mengubah ingatan orang lain dan menggunakan kekuatannya untuk menghadapi para penjahat.

Menurut laporan Soompi, Family Matters Season 2 dijadwalkan tayang perdana pada 18 Desember 2026 melalui Coupang Play.

Pengumuman tersebut disertai poster dan teaser terbaru yang memperlihatkan keluarga Young Soo memulai kehidupan baru di sebuah kota berbeda. Namun, kepindahan tersebut ternyata tidak membuat mereka terbebas dari bayang-bayang masa lalu.

Dalam musim terbaru, keluarga Young Soo mulai menghadapi kenyataan tentang berbagai peristiwa yang sebelumnya tersembunyi.

Mereka berusaha menemukan akar kejahatan yang mengancam kehidupan keluarga sekaligus menyusun rencana balas dendam.

Poster terbaru menampilkan Young Soo dengan tatapan tajam di antara dua blender, ditemani kalimat khasnya, “Now, pay attention.” Visual sederhana tersebut justru menghadirkan suasana misterius yang menjadi ciri khas serial ini.

Teaser yang dirilis juga memperlihatkan kehadiran karakter baru, yakni Paman Cheol Yong yang diperankan Park Byung Eun. Penampilannya cukup mencuri perhatian karena terlihat menggunakan kumis dan rambut palsu sebagai bagian dari transformasi karakter.

Sementara itu, Baek Yoon Sik kembali sebagai kakek Kang Sung yang tetap menjadi sosok penting dalam keluarga. Kehadiran para anggota keluarga ini menjadi awal dari misi baru yang lebih berbahaya.

Aksi juga semakin intens melalui karakter Ji Hoon (Lomon) dan Ji Woo (Lee Su Hyun). Keduanya akan menghadapi berbagai situasi menegangkan di lingkungan sekolah bergengsi Gwangin High School.

Meski menjalani kehidupan masing-masing, mereka tetap harus berhadapan dengan ancaman yang mengintai dari balik kehidupan sehari-hari.

Musim kedua juga menghadirkan sejumlah pemain baru, termasuk Park Ho San, Jeon Hye Jin, Kang Ki Young, Baek Ju Hee, Shin Sung Min, dan Lee Joong Ok.

Sebagai informasi, Family Matters mengisahkan lima orang dengan kemampuan khusus yang membentuk sebuah keluarga untuk melindungi satu sama lain.

Musim pertama menarik perhatian berkat perpaduan aksi, humor gelap, dan cerita yang tidak biasa. Kini, konflik yang lebih besar serta deretan karakter baru diperkirakan akan memperluas dunia cerita.