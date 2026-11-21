JawaPos.com - Kabar terbaru dari Taeyeon. Penyanyi bersuara khas tersebut resmi mengumumkan rangkaian tur konser solo bertajuk F.L.Y. yang akan membawanya bertemu penggemar di sejumlah kota Asia.

Tur ini menjadi kesempatan bagi Taeyeon untuk kembali menghadirkan penampilan langsung berskala besar setelah hampir dua tahun sejak konser solonya yang terakhir.

Menurut laporan Soompi, Taeyeon akan membuka rangkaian konser melalui pertunjukan di KSPO Dome, Seoul, pada 15 hingga 17 Januari 2027.

Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan ke lima kota lainnya, yaitu Makau, Bangkok, Hong Kong, Taipei, dan Tokyo. Pengumuman jadwal tersebut langsung menarik perhatian penggemar yang telah menantikan aktivitas konser sang solois.

Berdasarkan jadwal resmi yang diumumkan melalui Weverse, konser di Makau akan berlangsung pada 30 dan 31 Januari 2027 di Galaxy Arena. Berikutnya, Taeyeon akan menyapa penggemar di Bangkok pada 27 Februari di Impact Arena.

Perjalanan kemudian berlanjut ke Hong Kong pada 27 dan 28 Maret di Hong Kong Coliseum Arena, sebelum mengunjungi Taipei Dome pada 3 April serta Keio Arena, Tokyo, pada 17 dan 18 April 2027.

Konser F.L.Y. in Seoul menjadi pertunjukan solo ketujuh Taeyeon dan menandai kembalinya ia ke panggung konser setelah The TENSE pada Maret 2025. Jeda sekitar satu tahun sepuluh bulan tersebut membuat tur terbaru ini semakin dinantikan.

Para penggemar juga berpeluang menikmati penampilan lagu-lagu terbaru yang akan menjadi bagian dari perjalanan musik Taeyeon berikutnya.

Tur konser ini hadir berdekatan dengan perilisan album studio keempat Taeyeon, Unspecial, yang rilis pada 30 November 2026. Album tersebut berisi 12 lagu dengan beragam genre, termasuk title track berjudul sama.

Kehadiran materi baru ini membuka kemungkinan setlist yang lebih berwarna, memadukan lagu-lagu terbaru dengan deretan hits yang telah menemani perjalanan kariernya sebagai solois.

Untuk konser Seoul, penjualan tiket akan dilakukan melalui Melon Ticket. Presale bagi anggota fan club resmi dijadwalkan berlangsung pada 1 Desember untuk pembeli domestik dan 2 Desember untuk pembeli global, sementara penjualan umum dibuka pada 3 Desember 2026.