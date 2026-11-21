JawaPos.com - Kim Woo Seok rupanya belum ingin berpisah terlalu lama dengan drama Doctor X: Mafia in White.

Setelah musim pertamanya berakhir, ia menyampaikan harapan untuk kembali memerankan Park Tae Kyung apabila serial medis tersebut mendapat kesempatan melanjutkan cerita ke musim kedua.

Keinginannya itu sekaligus menunjukkan betapa berartinya proyek ini bagi perjalanan karier aktingnya.

Kim Woo Seok mengaku akan sangat bersyukur jika Doctor X Season 2 benar-benar diproduksi. Menurut laporan Zapzee, ia bahkan menyatakan siap bergabung kembali apabila mendapat tawaran, terlebih jika para pemain utama seperti Kim Ji Won, Lee Jung Eun, dan Son Hyun Joo juga kembali membintangi serial tersebut.

Di Doctor X, Kim Woo Seok memerankan Park Tae Kyung, seorang dokter magang muda yang bekerja di bawah pengawasan ahli bedah jenius Gye Soo Jung, karakter yang dimainkan Kim Ji Won.

Ia berharap jika cerita berlanjut, Park Tae Kyung dapat berkembang menjadi dokter yang lebih terampil tanpa kehilangan kepeduliannya terhadap pasien. Kim juga ingin karakternya tidak hanya sibuk berlari membantu orang lain, tetapi sudah mampu terlibat langsung dalam tindakan medis.

Selain membicarakan kemungkinan musim kedua, Kim Woo Seok turut menyinggung SBS Drama Awards yang akan datang. Ia mengaku ingin menghadiri acara penghargaan tersebut karena Doctor X merupakan drama SBS pertamanya.

Meski akan senang menerima penghargaan apa pun, ia secara khusus menyebut kategori Best New Actor sebagai salah satu pencapaian yang ingin diraihnya. Ia juga berharap para pemain bisa mendapatkan penghargaan yang mengapresiasi kekompakan tim.

Perjalanan Doctor X sendiri menjadi pengalaman istimewa bagi Kim Woo Seok. Drama tersebut menutup penayangannya pada 14 November 2026 dengan catatan rating tertinggi mencapai 19,5 persen secara nasional.

Ia menyebut proyek ini sebagai salah satu pekerjaan paling berkesan dalam kariernya, sekaligus pengalaman produksi berskala besar yang sulit dilupakan.

Tak hanya ingin kembali sebagai Park Tae Kyung, Kim Woo Seok juga mulai membayangkan tantangan akting berikutnya. Ia tertarik mencoba genre komedi romantis maupun peran antagonis dengan karakter psikopat yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.