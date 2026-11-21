JawaPos.com - Kedatangan chef Lee Yeon Bok di Culinary Class Wars Season 3 mulai menjadi perbincangan hangat. Koki spesialis masakan China tersebut dikabarkan akan bergabung dalam kompetisi memasak populer produksi Netflix itu.

Jika kabar ini benar, partisipasinya tentu menjadi daya tarik tersendiri, mengingat namanya sudah lama dinantikan oleh penggemar acara tersebut.

Menurut laporan Zapzee, Lee Yeon Bok disebut telah menyetujui tawaran untuk tampil di musim ketiga bersama chef Cho Kyung Rae, spesialis masakan rumahan Jepang.

Keduanya bahkan dikabarkan sudah mengikuti proses syuting. Informasi tersebut sebelumnya diberitakan oleh Herald Muse pada 17 November, tetapi Netflix belum memberikan konfirmasi resmi mengenai daftar peserta.

Culinary Class Wars 3 juga akan membawa perubahan besar dalam format kompetisi. Jika dua musim sebelumnya mempertemukan para chef secara individual, musim terbaru ini dikabarkan akan menghadirkan pertarungan antartim yang masing-masing beranggotakan empat orang.

Peserta akan mewakili restoran yang masih aktif beroperasi, sehingga strategi kerja sama dan kekompakan tim diperkirakan menjadi bagian penting dalam persaingan.

Lee Yeon Bok sendiri merupakan salah satu chef masakan China paling dikenal di Korea Selatan. Kariernya mulai menarik perhatian sejak berhasil menjadi kepala chef termuda di Kedutaan Besar Taiwan di Seoul pada 1980, ketika usianya baru 22 tahun.

Namanya semakin populer di televisi setelah tampil dalam program Please Take Care of My Refrigerator pada 2015 dan berbagai acara kuliner lainnya.

Keikutsertaan Lee sebenarnya sudah lama menjadi harapan penonton. Sejak musim pertama tayang pada 2024, ia kerap disebut sebagai salah satu chef yang paling ingin disaksikan penggemar dalam kompetisi tersebut.

Bahkan, dalam sebuah kesempatan sebelumnya, Lee pernah membicarakan kemungkinan tampil setelah banyak orang mempertanyakan ketidakhadirannya di dua musim pertama.

Netflix disebut masih merahasiakan detail peserta karena acara ini menggunakan format kompetisi bertahan hidup. Musim ketiga Culinary Class Wars dijadwalkan meluncur pada 2027.