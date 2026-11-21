Lee Dong Wook (x @popbase) JawaPos.com - Lee Dong Wook mengambil tantangan baru di layar lebar melalui film ‘Nambeol’. Ia bergabung dengan jajaran pemain yang sebelumnya telah diisi Lee Byung Hun, Go Youn Jung, dan Lee Do Hyun.

Proyek ini langsung menarik perhatian karena menggabungkan sejumlah aktor populer Korea Selatan dalam kisah petualangan sembilan pejuang yang menjalankan misi penyelamatan berbahaya.

Menurut laporan Zapzee pada, Lee Dong Wook akan memerankan karakter Yoon Gwan, seorang pendekar yang berasal dari pasukan khusus Byeolmuban pada era Dinasti Goryeo.

Sosoknya dikenal memiliki kemampuan menggunakan dua pedang sekaligus, penilaian yang tajam, serta kesetiaan kuat terhadap rekan-rekannya. Dalam kelompok tersebut, Yoon Gwan menjadi orang kepercayaan Im Eok yang diperankan Lee Byung Hun.

Film ‘Nambeol’ mengambil latar awal Dinasti Joseon dan mengikuti perjalanan sembilan pejuang dengan kemampuan serta latar belakang sosial yang berbeda.

Mereka harus menyeberang menuju Pulau Tsushima di Jepang untuk menyelamatkan warga Joseon yang diculik oleh perompak Jepang.

Misi tersebut menghadirkan perjalanan penuh bahaya yang menuntut keberanian, kekompakan, dan kemampuan bertarung luar biasa dari setiap anggota kelompok.

Kehadiran Lee Dong Wook diperkirakan memberikan warna tersendiri dalam adegan aksi film ini. Aktor tersebut sebelumnya telah memperlihatkan kemampuan membawakan karakter dengan pesona karismatik dan pertarungan intens melalui serial ‘A Shop for Killers’.

Ia juga dikenal lewat berbagai proyek populer seperti ‘Goblin’, ‘Tale of the Nine Tailed’, ‘Strangers from Hell’, serta film ‘Harbin’. Melalui ‘Nambeol’, ia kembali bekerja sama dengan rumah produksi Hive Media Corp setelah terlibat dalam ‘Harbin’.

Selain Lee Byung Hun dan Lee Dong Wook, film ini turut dibintangi Go Youn Jung, Lee Do Hyun, Park Hae Joon, serta WOODZ atau Cho Seung Youn.

Sementara itu, posisi sutradara dipercayakan kepada Lee Mo Gae, yang sebelumnya dikenal sebagai sinematografer film ‘12.12: The Day’ dan ‘Exhuma’. ‘Nambeol’ sekaligus menjadi debut penyutradaraannya untuk film layar lebar.

Saat ini, ‘Nambeol’ masih berada dalam tahap praproduksi dengan proses syuting yang direncanakan berlangsung pada paruh kedua 2026.

Perpaduan cerita sejarah, pertarungan bela diri, dan deretan aktor ternama membuat film ini menjadi salah satu proyek Korea yang patut dinantikan.