JawaPos.com - Son Suk Ku mengungkapkan bahwa dirinya sempat mengalami fase sulit dalam perjalanan kariernya. Ia merasa telah mencapai batas kemampuan sebagai aktor dan membutuhkan tantangan baru untuk berkembang.

Perasaan tersebut justru membawanya menerima proyek serial Netflix terbaru berjudul ‘The Blue Road’, sebuah thriller kriminal yang mempertemukannya dengan aktor Jepang Eita Nagayama.

Dalam konferensi pers di Seoul, Son Suk Ku menceritakan bahwa dirinya merasa seperti pelari cepat yang tidak mampu menembus batas waktu 13 detik dalam lari 100 meter.

Menurut laporan Zapzee, ia melihat kesempatan bekerja bersama sutradara Han Jun Hee sebagai peluang untuk melewati batas tersebut dan memasuki tahap baru dalam karier aktingnya.

Demi menghadirkan karakter yang berbeda, Son Suk Ku melakukan sejumlah perubahan yang sebelumnya jarang ia coba.

Ia tidak hanya memberikan lebih banyak gagasan selama proses produksi, tetapi juga mengubah penampilan fisik, suara, hingga gaya berbicara. Aktor tersebut ingin menghindari pengulangan karakter yang pernah dimainkannya dalam proyek-proyek terdahulu.

Dalam ‘The Blue Road’, Son Suk Ku memerankan Kim Seok, seorang detektif dari Unit Investigasi Mobile Badan Kepolisian Metropolitan Seoul.

Karakternya dikenal memiliki penilaian tajam, kegigihan, serta sejumlah rahasia pribadi. Ia kemudian bekerja sama dengan detektif Jepang bernama Inose yang diperankan Eita Nagayama untuk mengungkap rangkaian pembunuhan mengerikan yang terjadi lintas negara.

Tantangan lain yang harus dihadapi Son Suk Ku adalah menggunakan bahasa Jepang dalam beberapa adegan. Ia mengaku kesulitan karena bahasa tersebut bukan bahasa ibunya, sehingga harus menghafalkan dialog layaknya mempelajari sebuah komposisi musik.

Sementara itu, Eita Nagayama mengungkapkan bahwa dirinya sempat gugup ketika pertama kali bertemu Son Suk Ku karena telah lama mengagumi aktor Korea tersebut. Namun, keduanya merasa mudah membangun koneksi meski berasal dari negara dan bahasa yang berbeda.

Disutradarai Han Jun Hee, yang dikenal melalui serial ‘D.P.’ dan ‘Weak Hero Class 1’, ‘The Blue Road’ juga dibintangi Kim Shin Rok, Choi Sung Eun, dan Jung Jae Young.

Serial thriller kriminal yang terdiri dari delapan episode ini tayang perdana di Netflix pada 20 November 2026.