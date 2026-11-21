JawaPos.com - Han Hyo Joo siap memperlihatkan sisi berbeda melalui drama Korea terbaru berjudul ‘Your Ground’. Kali ini, ia memerankan seorang perempuan cerdas yang meninggalkan karier gemilang sebagai pengacara untuk memulai perjalanan baru sebagai agen olahraga profesional.

Drama produksi MBC tersebut menggabungkan kisah romansa, perjuangan meraih impian, serta dinamika dunia baseball yang penuh persaingan.

Menurut laporan Soompi pada 16 November 2026, ‘Your Ground’ memperkenalkan karakter Seo Hee Seung yang diperankan Han Hyo Joo melalui sejumlah foto terbaru.

Sebelum memasuki dunia olahraga, Hee Seung dikenal sebagai pengacara andal di sebuah firma hukum besar. Ia memiliki kemampuan akademis luar biasa dan reputasi yang mengesankan karena belum pernah kalah dalam persidangan.

Perjalanan hidup Hee Seung berubah setelah ia menyelesaikan pelatihan di Amerika Serikat dan memperoleh lisensi sebagai agen olahraga. Atas permintaan Jo Gu Yeon (Cho Han Cheul), perwakilan firma hukum tempatnya bekerja, ia kemudian ditugaskan ke agensi olahraga bernama Donghaeng.

Meski memiliki kemampuan analisis dan negosiasi yang tajam, Hee Seung harus beradaptasi dengan lingkungan baseball profesional yang masih terasa asing baginya.

Di sisi lain, drama ini juga menghadirkan kisah emosional antara Hee Seung dan Kang Hae Hwan (Gong Myoung), seorang pemain baseball yang kariernya terhenti setelah mengalami kemunduran.

Keduanya ternyata memiliki hubungan masa lalu sebagai cinta pertama yang pernah bertemu di bangku sekolah menengah atas. Setelah terpisah selama 11 tahun, mereka kembali dipertemukan dalam hubungan profesional sebagai agen dan atlet.

Foto-foto terbaru memperlihatkan perubahan karakter Hee Seung dalam dua dunia yang berbeda. Saat masih menjadi pengacara, ia tampil dengan setelan hitam, tatapan tegas, dan pembawaan penuh percaya diri.

Namun, setelah bergabung dengan agensi olahraga, penampilannya terlihat lebih santai dan ceria. Perbedaan tersebut menjadi gambaran perjalanan Hee Seung dalam menghadapi tantangan sekaligus menemukan sisi baru dalam kehidupannya.

Melalui perpaduan romansa dan perjuangan olahraga, ‘Your Ground’ akan mengikuti usaha Hee Seung membantu Hae Hwan kembali ke lapangan sekaligus menghadapi perasaan yang muncul setelah pertemuan mereka.