JawaPos.com - Drama Crash 2 kembali menyapa penonton setelah kesuksesan musim pertamanya pada 2024. Episode perdana yang tayang pada 16 November 2026 berhasil mencatat rating nasional rata-rata 2,8 persen berdasarkan data Nielsen Korea.

Pencapaian tersebut menjadi awal yang cukup menjanjikan bagi serial kriminal produksi ENA ini, yang kembali mengangkat kisah penyelidikan kejahatan di jalan raya.

Menurut laporan Soompi, musim kedua Crash melanjutkan perjalanan tim Traffic Crime Investigation (T.C.I.) yang kini berkembang menjadi unit investigasi regional di bawah Kantor Investigasi Nasional.

Perubahan tersebut membuat tim harus menangani berbagai kasus kejahatan lalu lintas dengan cakupan lebih luas. Cerita kali ini juga menghadirkan kasus-kasus yang lebih rumit dan berbahaya.

Lee Min Ki kembali memerankan Cha Yeon Ho, sosok cerdas yang dikenal memiliki kemampuan analisis tajam dalam mengungkap berbagai kasus.

Sementara itu, Kwak Sun Young kembali sebagai Min So Hee, anggota tim yang berani menghadapi pelaku kejahatan dengan kemampuan bela diri dan insting investigasi yang kuat. Heo Sung Tae, Lee Ho Chul, dan Moon Hee juga kembali menghidupkan karakter mereka masing-masing.

Salah satu daya tarik baru musim ini adalah kehadiran Jisung NCT yang memerankan Ji Dae Sae, polisi muda sekaligus anggota termuda dalam tim T.C.I.

Karakternya digambarkan sebagai anggota baru yang penuh semangat dan antusias mempelajari pekerjaan investigasi. Kehadiran Jisung menjadi pengalaman akting yang menarik, terutama karena ia harus beradaptasi dengan jajaran aktor senior dalam cerita yang dipenuhi aksi dan penyelidikan.

Episode pembuka menghadirkan kasus kecelakaan mobil yang diduga berkaitan dengan pembunuhan berencana. Tim T.C.I. mulai menemukan sejumlah kejanggalan, termasuk dugaan manipulasi sistem kendaraan untuk menciptakan kecelakaan yang tampak seperti masalah teknis.

Ketegangan semakin meningkat ketika sebuah mobil yang ditumpangi Cha Yeon Ho dikendalikan dari jarak jauh hingga memicu kejadian berbahaya.

Dengan rating awal 2,8 persen, Crash 2 memiliki modal untuk menarik perhatian penonton pada episode-episode berikutnya. Drama ini tayang setiap Senin dan Selasa di ENA.