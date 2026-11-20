JawaPos.com – Aktor Pierce Brosnan secara resmi menyampaikan dukungannya kepada Robert Pattinson yang terpilih sebagai pemeran James Bond atau agen 007 berikutnya.

Dilansir dari laman The Wrap pada Jum'at (20/11), Melalui unggahan Instagram pada Rabu, Brosnan memberikan pesan khusus kepada Pattinson sekaligus menyambut kehadirannya sebagai penerus dalam waralaba film mata-mata legendaris tersebut.

Aktor berusia 73 tahun itu mengaku yakin Pattinson mampu membawakan karakter James Bond dengan baik dan menyebut sang aktor akan tampil luar biasa.

Dalam unggahannya, Brosnan turut menyampaikan pesan singkat kepada Pattinson dengan mengatakan, “Nikmati perjalanannya.”

Pesan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus simbol penyerahan tongkat estafet dari salah satu pemeran James Bond sebelumnya kepada aktor yang kini dipercaya menghidupkan karakter ikonis tersebut.

Dukungan Brosnan juga menarik perhatian karena keduanya pernah bekerja sama dalam sebuah proyek film sebelum Pattinson terpilih sebagai agen 007.

Brosnan dan Pattinson sebelumnya pernah beradu peran dalam film drama romantis bertajuk Remember Me yang dirilis pada 2010.

Film tersebut mengangkat kisah kehidupan dan hubungan antarmanusia dengan latar belakang tragedi serangan 11 September 2001 atau 9/11 di Amerika Serikat.