JawaPos.com – Drama Korea terbaru produksi JTBC bertajuk Scared Jewel resmi merilis poster utamanya yang menampilkan deretan karakter utama dengan latar sejarah Dinasti Goryeo.

Dilansir dari laman Soompi pada Jum'at (20/11), Drama ini mengambil latar tahun 1258 ketika kerajaan Goryeo berada di ambang kekalahan setelah terlibat perang selama 30 tahun melawan bangsa Mongol.

Ceritanya berpusat pada perjuangan sebuah unit ekspedisi yang ditugaskan mencari Manik Avalokitesvara atau relik suci yang diyakini memiliki kekuatan ilahi untuk melindungi kerajaan.

Poster utama tersebut menampilkan Baek Gyeol yang diperankan Ahn Bo Hyun sebagai komandan militer berdasarkan perintah kaisar.

Ahn terlihat berdampingan dengan Choi Gu yang diperankan Lee Sung Min sebagai kapten Yabyeolcho serta Geol Seung yang diperankan Ha Yun Kyung sebagai pemandu ekspedisi.

Ketiganya ditampilkan dengan tatapan tajam dan bekas luka pertempuran yang menggambarkan tekad kuat dalam menjalankan misi pencarian relik suci di tengah situasi perang.

Selain kelompok ekspedisi, poster tersebut turut memperlihatkan sejumlah tokoh kerajaan yang memiliki peran penting dalam perjalanan penyelamatan Goryeo.

Claudia Kim tampil sebagai Putri Gyeonghwa atau Wang Hee dengan tatapan tegas, sementara Yoon Kyun Sang memerankan Wang Mu, seorang inspektur pertahanan yang menunjukkan tanggung jawabnya sebagai prajurit.